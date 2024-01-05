У курганского шансонье Жеки отменены концерты в двух городах

06 января 2024 в 18:58 Размер текста - 17 +

Причины отмены концертов не называются Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский шансонье Евгений Григорьев, который выступает под псевдонимом «Жека» и является автором композиции «Рюмка водки на столе», сообщил об отмене своих концертов в Ногинске и Фрязино. Причины отмены неизвестны, написал он в своем telegram-канале. «С сожалением сообщаю, что мои концерты в Ногинске сегодня и Фрязино 8 января отменены. Мне об этом только что сообщили, причины отмены и детали произошедшего неизвестны», — написал Григорьев. Композитор рассказал, что на данный момент организаторы и его директор разбираются в ситуации. Григорьев принес свои извинения и сообщил, что деньги за купленные билеты можно будет вернуть по месту их приобретения. Ранее Жека выступал на шоу Андрея Малахова. Он снимался в первом блоке программы, пропитанной «ностальгическими воспоминаниями о детстве и встречах Нового года». За столом у Малахова также были группа «Садко», «Комбинация», Шаман, Кашпировский и другие артисты и певцы.

Курганский шансонье Евгений Григорьев, который выступает под псевдонимом «Жека» и является автором композиции «Рюмка водки на столе», сообщил об отмене своих концертов в Ногинске и Фрязино. Причины отмены неизвестны, написал он в своем telegram-канале. «С сожалением сообщаю, что мои концерты в Ногинске сегодня и Фрязино 8 января отменены. Мне об этом только что сообщили, причины отмены и детали произошедшего неизвестны», — написал Григорьев. Композитор рассказал, что на данный момент организаторы и его директор разбираются в ситуации. Григорьев принес свои извинения и сообщил, что деньги за купленные билеты можно будет вернуть по месту их приобретения. Ранее Жека выступал на шоу Андрея Малахова. Он снимался в первом блоке программы, пропитанной «ностальгическими воспоминаниями о детстве и встречах Нового года». За столом у Малахова также были группа «Садко», «Комбинация», Шаман, Кашпировский и другие артисты и певцы.