05 января 2024

У курганского шансонье Жеки отменены концерты в двух городах

© Служба новостей «URA.RU»
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Причины отмены концертов не называются Фото:

Курганский шансонье Евгений Григорьев, который выступает под псевдонимом «Жека» и является автором композиции «Рюмка водки на столе», сообщил об отмене своих концертов в Ногинске и Фрязино. Причины отмены неизвестны, написал он в своем telegram-канале.

«С сожалением сообщаю, что мои концерты в Ногинске сегодня и Фрязино 8 января отменены. Мне об этом только что сообщили, причины отмены и детали произошедшего неизвестны», — написал Григорьев.

Композитор рассказал, что на данный момент организаторы и его директор разбираются в ситуации. Григорьев принес свои извинения и сообщил, что деньги за купленные билеты можно будет вернуть по месту их приобретения.

Ранее Жека выступал на шоу Андрея Малахова. Он снимался в первом блоке программы, пропитанной «ностальгическими воспоминаниями о детстве и встречах Нового года». За столом у Малахова также были группа «Садко», «Комбинация», Шаман, Кашпировский и другие артисты и певцы.

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Курганский шансонье Евгений Григорьев, который выступает под псевдонимом «Жека» и является автором композиции «Рюмка водки на столе», сообщил об отмене своих концертов в Ногинске и Фрязино. Причины отмены неизвестны, написал он в своем telegram-канале. «С сожалением сообщаю, что мои концерты в Ногинске сегодня и Фрязино 8 января отменены. Мне об этом только что сообщили, причины отмены и детали произошедшего неизвестны», — написал Григорьев. Композитор рассказал, что на данный момент организаторы и его директор разбираются в ситуации. Григорьев принес свои извинения и сообщил, что деньги за купленные билеты можно будет вернуть по месту их приобретения. Ранее Жека выступал на шоу Андрея Малахова. Он снимался в первом блоке программы, пропитанной «ностальгическими воспоминаниями о детстве и встречах Нового года». За столом у Малахова также были группа «Садко», «Комбинация», Шаман, Кашпировский и другие артисты и певцы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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