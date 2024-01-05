В столице ЯНАО перекроют улицы из-за рождественских мероприятий

06 января 2024 в 23:00 Размер текста - 17 +

Все ограничения будут сняты 7 января с 12:00 Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) с вечера 6 января и до 12 часов 7 января будет ограничено движение транспорта на участках улиц Ного — Свердлова, Ленина — Некрасова и Арктическая. Власти города в соцсети сообщили, что меры введены из-за проведения рождественских богослужений. «В связи с проведением праздничных церковных мероприятий по случаю Рождества в районе храма Петра и Павла в настоящий момент и вплоть до 03:00 7 января ограничено движение транспортных средств на участках улиц Ного — Свердлова (район остановочного комплекса „Храм Петра и Павла“), улиц Ленина — Некрасова. В период с 06:30 до 12:00 7 января движение транспорта будет ограничено на участке от улицы Арктическая, дом 20 до пересечения с улицами Губкина, Матросова», — сообщила мэрия Салехарда в своем telegram-канале. Жителей просят быть внимательными при планировании маршрутов поездок. В Губкинском (ЯНАО) в связи с рождественскими мероприятиями с 6 на 7 января перекроют участок дороги по улице Нефтяников вдоль храма святителя Николая Мирликийского. Божественная литургия в честь Рождества Христова в храме начнется 6 января в 23:30.

В Салехарде (ЯНАО) с вечера 6 января и до 12 часов 7 января будет ограничено движение транспорта на участках улиц Ного — Свердлова, Ленина — Некрасова и Арктическая. Власти города в соцсети сообщили, что меры введены из-за проведения рождественских богослужений. «В связи с проведением праздничных церковных мероприятий по случаю Рождества в районе храма Петра и Павла в настоящий момент и вплоть до 03:00 7 января ограничено движение транспортных средств на участках улиц Ного — Свердлова (район остановочного комплекса „Храм Петра и Павла“), улиц Ленина — Некрасова. В период с 06:30 до 12:00 7 января движение транспорта будет ограничено на участке от улицы Арктическая, дом 20 до пересечения с улицами Губкина, Матросова», — сообщила мэрия Салехарда в своем telegram-канале. Жителей просят быть внимательными при планировании маршрутов поездок. В Губкинском (ЯНАО) в связи с рождественскими мероприятиями с 6 на 7 января перекроют участок дороги по улице Нефтяников вдоль храма святителя Николая Мирликийского. Божественная литургия в честь Рождества Христова в храме начнется 6 января в 23:30.