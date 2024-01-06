Путин встретил Рождество с семьями погибших бойцов: главные заявления президента

Путин пообещал решить проблемы с жильем для семей погибших на СВО
В канун Рождества президент России Владимир Путин встретился с семьями военных, погибших в ходе специальной военной операции. Встреча прошла в Ново-Огарево. Главные заявления президента в сбойке URA.RU.
- Встреча с семьями погибших в СВО — это сигнал чиновникам о необходимости поддержки семей военнослужащих. Именно так назвал свою встречу президент России:
- Путин пообещал обсудить с Шойгу обратную связь с семьями погибших на СВО. Для этого в устав фонда «Защитники Отечества» планируются изменения;
- Путину рассказали о проблеме с региональными выплатами, когда, например, боец не имеет постоянной регистрации в регионе проживания. Президент РФ пообещал решить эту проблему;
- Владимир Путин обсудит вопрос статуса священника в армии РФ с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Глава России заявил, что хочет понять позицию церкви;
- Одним из любимых философов Путина оказался Николай Бердяев. Также глава России упомянул труды Иммануила Канта;
- Путину рассказали о трудностях с реализацией военной ипотеки. Он пообещал решить проблемы с жильем для семей погибших на спецоперации.
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