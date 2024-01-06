Путин встретил Рождество с семьями погибших бойцов: главные заявления президента

Путин пообещал разобраться с выплатами семьям погибших бойцов

07 января 2024 в 05:15 Размер текста - 17 +

Путин пообещал решить проблемы с жильем для семей погибших на СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU В канун Рождества президент России Владимир Путин встретился с семьями военных, погибших в ходе специальной военной операции. Встреча прошла в Ново-Огарево. Главные заявления президента в сбойке URA.RU. Встреча с семьями погибших в СВО — это сигнал чиновникам о необходимости поддержки семей военнослужащих. Именно так назвал свою встречу президент России:

Путин пообещал обсудить с Шойгу обратную связь с семьями погибших на СВО. Для этого в устав фонда «Защитники Отечества» планируются изменения;

Путину рассказали о проблеме с региональными выплатами, когда, например, боец не имеет постоянной регистрации в регионе проживания. Президент РФ пообещал решить эту проблему;

Владимир Путин обсудит вопрос статуса священника в армии РФ с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Глава России заявил, что хочет понять позицию церкви;

Одним из любимых философов Путина оказался Николай Бердяев. Также глава России упомянул труды Иммануила Канта;

Путину рассказали о трудностях с реализацией военной ипотеки. Он пообещал решить проблемы с жильем для семей погибших на спецоперации.

В канун Рождества президент России Владимир Путин встретился с семьями военных, погибших в ходе специальной военной операции. Встреча прошла в Ново-Огарево. Главные заявления президента в сбойке URA.RU.