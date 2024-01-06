06 января 2024

Путин встретил Рождество с семьями погибших бойцов: главные заявления президента

Путин пообещал разобраться с выплатами семьям погибших бойцов
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание совета глав СНГ. Бишкек, путин владимир
Путин пообещал решить проблемы с жильем для семей погибших на СВО Фото:

В канун Рождества президент России Владимир Путин встретился с семьями военных, погибших в ходе специальной военной операции. Встреча прошла в Ново-Огарево. Главные заявления президента в сбойке URA.RU.

  • Встреча с семьями погибших в СВО — это сигнал чиновникам о необходимости поддержки семей военнослужащих. Именно так назвал свою встречу президент России:
  • Путин пообещал обсудить с Шойгу обратную связь с семьями погибших на СВО. Для этого в устав фонда «Защитники Отечества» планируются изменения;
  • Путину рассказали о проблеме с региональными выплатами, когда, например, боец не имеет постоянной регистрации в регионе проживания. Президент РФ пообещал решить эту проблему;
  • Владимир Путин обсудит вопрос статуса священника в армии РФ с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Глава России заявил, что хочет понять позицию церкви;
  • Одним из любимых философов Путина оказался Николай Бердяев. Также глава России упомянул труды Иммануила Канта;
  • Путину рассказали о трудностях с реализацией военной ипотеки. Он пообещал решить проблемы с жильем для семей погибших на спецоперации.

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В канун Рождества президент России Владимир Путин встретился с семьями военных, погибших в ходе специальной военной операции. Встреча прошла в Ново-Огарево. Главные заявления президента в сбойке URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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