Путин назвал Бердяева одним из своих любимых философов

07 января 2024 в 03:03 Размер текста - 17 +

Речь о любимых философах зашла во время общения Путина с семьями погибших Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин назвал Николая Бердяева одним из своих любимых философов. Об этом он заявил во время общения с семьями героев России, погибших на спецоперации. «Один из», — сказал Путин, ответив на утверждение о том, что его любимый философ Бердяев. Также президент упомянул Иммануила Канта. Он сказал, что нужно проникнуть в труды философов, чтобы их понять. В канун Рождества Владимир Путин встретился с семьями военных, погибших на СВО. Встреча состоялась в Ново-Огарево.

Президент России Владимир Путин назвал Николая Бердяева одним из своих любимых философов. Об этом он заявил во время общения с семьями героев России, погибших на спецоперации. «Один из», — сказал Путин, ответив на утверждение о том, что его любимый философ Бердяев. Также президент упомянул Иммануила Канта. Он сказал, что нужно проникнуть в труды философов, чтобы их понять. В канун Рождества Владимир Путин встретился с семьями военных, погибших на СВО. Встреча состоялась в Ново-Огарево.