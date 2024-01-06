Путин назвал Бердяева одним из своих любимых философов

Речь о любимых философах зашла во время общения Путина с семьями погибших
Президент России Владимир Путин назвал Николая Бердяева одним из своих любимых философов. Об этом он заявил во время общения с семьями героев России, погибших на спецоперации.
«Один из», — сказал Путин, ответив на утверждение о том, что его любимый философ Бердяев. Также президент упомянул Иммануила Канта. Он сказал, что нужно проникнуть в труды философов, чтобы их понять.
В канун Рождества Владимир Путин встретился с семьями военных, погибших на СВО. Встреча состоялась в Ново-Огарево.
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