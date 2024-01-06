06 января 2024

Путин назвал Бердяева одним из своих любимых философов

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Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского дискуссионного клуба. Сочи, путин владимир
Речь о любимых философах зашла во время общения Путина с семьями погибших Фото:

Президент России Владимир Путин назвал Николая Бердяева одним из своих любимых философов. Об этом он заявил во время общения с семьями героев России, погибших на спецоперации.

«Один из», — сказал Путин, ответив на утверждение о том, что его любимый философ Бердяев. Также президент упомянул Иммануила Канта. Он сказал, что нужно проникнуть в труды философов, чтобы их понять.

В канун Рождества Владимир Путин встретился с семьями военных, погибших на СВО. Встреча состоялась в Ново-Огарево.

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Президент России Владимир Путин назвал Николая Бердяева одним из своих любимых философов. Об этом он заявил во время общения с семьями героев России, погибших на спецоперации. «Один из», — сказал Путин, ответив на утверждение о том, что его любимый философ Бердяев. Также президент упомянул Иммануила Канта. Он сказал, что нужно проникнуть в труды философов, чтобы их понять. В канун Рождества Владимир Путин встретился с семьями военных, погибших на СВО. Встреча состоялась в Ново-Огарево.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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