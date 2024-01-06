06 января 2024
05 января 2024

Крупный курганский перевозчик сменил директора четвертый раз за год

© Служба новостей «URA.RU»
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Мосгортранс. Курган, зима, пассажир, автобус, теплая одежда, ожидание автобуса
В рамках транспортной реформы перевозчик получил право обслуживать большинство муниципальных маршрутов Фото:

В курганском «Транссервисе», специализирующемся на перевозках пассажиров, сменился глава. Вместе с тем организация поменяла название на «Кургангортранс». Новым руководителем компании назначен Владимир Тетюев. Это уже четвертная смена директора у перевозчика за 2023 год, отмечает telegram-канал «Курганский транспорт».

«Четвертое за год назначение. Новым директором компании с 12 декабря года стал Владимир Тетюев, он сменил на этом посту владельца компании Алексея Кирпищикова. А 22 декабря организация изменила фирменное наименование на ООО „Кургангортранс“ (ООО „Курганский городской транспорт“ — прим. URA.RU)», — указано в мессенджере. Информацию о новом назначении подтверждают данные платформы СБИС.

Корреспондент агентства попытался связаться с руководством компании по имеющимся в распоряжении редакции телефонам, чтобы получить оперативный комментарий. На звонки не ответили.

В рамках проведенной транспортной реформы в Кургане перевозчик получив право обслуживать 28 из 40 муниципальных маршрутов. Источники URA.RU в политэлите города отмечают, что компания пользуется широкой поддержкой властей как на местном, так и на региональном уровне.

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В курганском «Транссервисе», специализирующемся на перевозках пассажиров, сменился глава. Вместе с тем организация поменяла название на «Кургангортранс». Новым руководителем компании назначен Владимир Тетюев. Это уже четвертная смена директора у перевозчика за 2023 год, отмечает telegram-канал «Курганский транспорт». «Четвертое за год назначение. Новым директором компании с 12 декабря года стал Владимир Тетюев, он сменил на этом посту владельца компании Алексея Кирпищикова. А 22 декабря организация изменила фирменное наименование на ООО „Кургангортранс“ (ООО „Курганский городской транспорт“ — прим. URA.RU)», — указано в мессенджере. Информацию о новом назначении подтверждают данные платформы СБИС. Корреспондент агентства попытался связаться с руководством компании по имеющимся в распоряжении редакции телефонам, чтобы получить оперативный комментарий. На звонки не ответили. В рамках проведенной транспортной реформы в Кургане перевозчик получив право обслуживать 28 из 40 муниципальных маршрутов. Источники URA.RU в политэлите города отмечают, что компания пользуется широкой поддержкой властей как на местном, так и на региональном уровне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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