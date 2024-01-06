Среди тюменцев упал спрос на импортные лекарства

07 января 2024 в 12:59 Размер текста - 17 +

У тюменцев на 8% упал спрос на импортные лекарства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюменской области в 2023 году уменьшился спрос на импортные препараты. Об этом сообщили аналитики исследовательской компании DSM Group, изучающей фармацевтический рынок страны. «Так, количество упаковок импортных лекарств, реализованных фармацевтическими компаниями аптекам региона, упало на 8% — с 14,8 до 13,6 миллиона. У отечественных этот показатель снизился на 1,4% — с 30 до 29,6 миллиона», — рассказали аналитики РБК Тюмень. По словам специалистов, российские препараты за год подорожали на 8,1%. Средняя стоимость упаковки выросла с 213,9 рублей до 231,4 рублей, а у импортных лекарств увеличилась на 4,7% — до 454 рублей. Корреспонденту URA.RU сразу несколько провизоров рассказали, что в аптеках города резко выросли цены на ряд гормональных лекарств, которые производились в Европе. По словам собеседников, препараты увеличились в цене на несколько сотен рублей. Там посчитали, что такая ситуация может быть связана с колебанием курса, а также с ограничениями в поставках.

В Тюменской области в 2023 году уменьшился спрос на импортные препараты. Об этом сообщили аналитики исследовательской компании DSM Group, изучающей фармацевтический рынок страны. «Так, количество упаковок импортных лекарств, реализованных фармацевтическими компаниями аптекам региона, упало на 8% — с 14,8 до 13,6 миллиона. У отечественных этот показатель снизился на 1,4% — с 30 до 29,6 миллиона», — рассказали аналитики РБК Тюмень. По словам специалистов, российские препараты за год подорожали на 8,1%. Средняя стоимость упаковки выросла с 213,9 рублей до 231,4 рублей, а у импортных лекарств увеличилась на 4,7% — до 454 рублей. Корреспонденту URA.RU сразу несколько провизоров рассказали, что в аптеках города резко выросли цены на ряд гормональных лекарств, которые производились в Европе. По словам собеседников, препараты увеличились в цене на несколько сотен рублей. Там посчитали, что такая ситуация может быть связана с колебанием курса, а также с ограничениями в поставках.