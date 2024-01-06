06 января 2024
05 января 2024

Среди тюменцев упал спрос на импортные лекарства

© Служба новостей «URA.RU»
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Поступление новой партии вакцины от гриппа двух наименований "Ультрикс Квадри" и "Совигрипп". Челябинск, минздрав, лекарства, медицина, областной аптечный склад
У тюменцев на 8% упал спрос на импортные лекарства Фото:

В Тюменской области в 2023 году уменьшился спрос на импортные препараты. Об этом сообщили аналитики исследовательской компании DSM Group, изучающей фармацевтический рынок страны.

«Так, количество упаковок импортных лекарств, реализованных фармацевтическими компаниями аптекам региона, упало на 8% — с 14,8 до 13,6 миллиона. У отечественных этот показатель снизился на 1,4% — с 30 до 29,6 миллиона», — рассказали аналитики РБК Тюмень.

По словам специалистов, российские препараты за год подорожали на 8,1%. Средняя стоимость упаковки выросла с 213,9 рублей до 231,4 рублей, а у импортных лекарств увеличилась на 4,7% — до 454 рублей.

Корреспонденту URA.RU сразу несколько провизоров рассказали, что в аптеках города резко выросли цены на ряд гормональных лекарств, которые производились в Европе. По словам собеседников, препараты увеличились в цене на несколько сотен рублей. Там посчитали, что такая ситуация может быть связана с колебанием курса, а также с ограничениями в поставках.

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В Тюменской области в 2023 году уменьшился спрос на импортные препараты. Об этом сообщили аналитики исследовательской компании DSM Group, изучающей фармацевтический рынок страны. «Так, количество упаковок импортных лекарств, реализованных фармацевтическими компаниями аптекам региона, упало на 8% — с 14,8 до 13,6 миллиона. У отечественных этот показатель снизился на 1,4% — с 30 до 29,6 миллиона», — рассказали аналитики РБК Тюмень. По словам специалистов, российские препараты за год подорожали на 8,1%. Средняя стоимость упаковки выросла с 213,9 рублей до 231,4 рублей, а у импортных лекарств увеличилась на 4,7% — до 454 рублей. Корреспонденту URA.RU сразу несколько провизоров рассказали, что в аптеках города резко выросли цены на ряд гормональных лекарств, которые производились в Европе. По словам собеседников, препараты увеличились в цене на несколько сотен рублей. Там посчитали, что такая ситуация может быть связана с колебанием курса, а также с ограничениями в поставках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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