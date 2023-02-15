15 февраля 2023

В Тюмени резко подскочили цены на европейские препараты

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам провизоров, цены на препараты подскочили из-за колебаний курса и задержек поставок Фото:

В тюменских аптеках резко выросли цены на ряд импортных гормональных лекарств, которые производились в Европе. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сразу несколько провизоров.

«Препарат „Эстрожель“ раньше в розницу продавался от 1 400 рублей, сейчас он в закупе только начинается от 2 640 рублей. Спреи для носа „Назонекс“ и „Авамис“ подорожали в среднем на 300 рублей», — рассказывает собеседница агентства.

В аптеке «Фармсоюз» нам также подтвердили рост цен на эти препараты. Фармацевт включила в этот список и раствор для ингаляций «Пульмикорт», который вырос в цене на несколько сотен рублей. Там связывают рост цен с колебанием курса и ограничениями в поставках.

«Эстрожель» — бельгийский гормональный препарат, назначаемый при лечении гинекологических заболеваний. «Назонекс» (Бельгия) и «Авамис» (Испания) рекомендуются ЛОР-врачами при лечении аллергического ринита и насморка. Препарат «Пульмикорт» — раствор для ингаляций из Швеции — назначается при лечении кашля и астмы.

Агентство направило запрос в Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

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В тюменских аптеках резко выросли цены на ряд импортных гормональных лекарств, которые производились в Европе. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сразу несколько провизоров. «Препарат „Эстрожель“ раньше в розницу продавался от 1 400 рублей, сейчас он в закупе только начинается от 2 640 рублей. Спреи для носа „Назонекс“ и „Авамис“ подорожали в среднем на 300 рублей», — рассказывает собеседница агентства. В аптеке «Фармсоюз» нам также подтвердили рост цен на эти препараты. Фармацевт включила в этот список и раствор для ингаляций «Пульмикорт», который вырос в цене на несколько сотен рублей. Там связывают рост цен с колебанием курса и ограничениями в поставках. «Эстрожель» — бельгийский гормональный препарат, назначаемый при лечении гинекологических заболеваний. «Назонекс» (Бельгия) и «Авамис» (Испания) рекомендуются ЛОР-врачами при лечении аллергического ринита и насморка. Препарат «Пульмикорт» — раствор для ингаляций из Швеции — назначается при лечении кашля и астмы. Агентство направило запрос в Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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