В Ноябрьске на улице нашли тело мужчины в Рождество

Судебно-медицинская экспертиза устанавливает причину смерти ямальца
На улице Ноябрьска (ЯНАО) нашли тело мужчины. Об этом журналисту URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
«В Ноябрьске 7 января обнаружено тело мужчины. Сейчас проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти», — рассказали в пресс-службе ведомства журналисту URA.RU. Место нахождения трупа не уточняется.
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