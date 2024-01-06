06 января 2024
05 января 2024

В Ноябрьске на улице нашли тело мужчины в Рождество

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие второго корпуса клиники УГМК-Здоровье. Екатеринбург, микроскоп, исследование, медицинское учреждение, изучение
Судебно-медицинская экспертиза устанавливает причину смерти ямальца Фото:

На улице Ноябрьска (ЯНАО) нашли тело мужчины. Об этом журналисту URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

«В Ноябрьске 7 января обнаружено тело мужчины. Сейчас проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти», — рассказали в пресс-службе ведомства журналисту URA.RU. Место нахождения трупа не уточняется.

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На улице Ноябрьска (ЯНАО) нашли тело мужчины. Об этом журналисту URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК по региону. «В Ноябрьске 7 января обнаружено тело мужчины. Сейчас проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти», — рассказали в пресс-службе ведомства журналисту URA.RU. Место нахождения трупа не уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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