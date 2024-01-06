Курганские бойцы показали накрытый к Рождеству стол в зоне СВО. Фото

07 января 2024 в 21:00 Размер текста - 17 +

Курганские военнослужащие накрыли стол из продуктов, которые им прислали земляки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие из Курганской области, которые сейчас находятся в зоне проведения спецоперации, показали, как выглядит их рождественский стол. Фото с передовой опубликовано в соцсети. «Празднуем Рождество на передовой», — цитирует бойцов группа «Подслушано Куртамыш» в соцсети «ВКонтакте». На размещенном фото — оливье и винегрет, бутерброды со шпротами, колбаса, сыр, яйца и соленые грибы. Ранее с Рождеством верующих поздравил полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Он подчеркнул, что праздник нужно посвятить своей семье и близким. Курганские бойцы отмечают Рождество на передовой Фото: группа VK «Подслушано Куртамыш», https://vk.com/wall-217822718_4332

Военнослужащие из Курганской области, которые сейчас находятся в зоне проведения спецоперации, показали, как выглядит их рождественский стол. Фото с передовой опубликовано в соцсети. «Празднуем Рождество на передовой», — цитирует бойцов группа «Подслушано Куртамыш» в соцсети «ВКонтакте». На размещенном фото — оливье и винегрет, бутерброды со шпротами, колбаса, сыр, яйца и соленые грибы. Ранее с Рождеством верующих поздравил полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Он подчеркнул, что праздник нужно посвятить своей семье и близким.