Курганские военнослужащие накрыли стол из продуктов, которые им прислали земляки
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Военнослужащие из Курганской области, которые сейчас находятся в зоне проведения спецоперации, показали, как выглядит их рождественский стол. Фото с передовой опубликовано в соцсети.
«Празднуем Рождество на передовой», — цитирует бойцов группа «Подслушано Куртамыш» в соцсети «ВКонтакте». На размещенном фото — оливье и винегрет, бутерброды со шпротами, колбаса, сыр, яйца и соленые грибы.
Ранее с Рождеством верующих поздравил полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Он подчеркнул, что праздник нужно посвятить своей семье и близким.
Курганские бойцы отмечают Рождество на передовой
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