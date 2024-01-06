06 января 2024

Курганские бойцы показали накрытый к Рождеству стол в зоне СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Таганай. Златоуст, салат, оливье, праздничный стол, еда
Курганские военнослужащие накрыли стол из продуктов, которые им прислали земляки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие из Курганской области, которые сейчас находятся в зоне проведения спецоперации, показали, как выглядит их рождественский стол. Фото с передовой опубликовано в соцсети.

«Празднуем Рождество на передовой», — цитирует бойцов группа «Подслушано Куртамыш» в соцсети «ВКонтакте». На размещенном фото — оливье и винегрет, бутерброды со шпротами, колбаса, сыр, яйца и соленые грибы.

Ранее с Рождеством верующих поздравил полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Он подчеркнул, что праздник нужно посвятить своей семье и близким.

Курганские бойцы отмечают Рождество на передовой
Курганские бойцы отмечают Рождество на передовой
Фото:

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Военнослужащие из Курганской области, которые сейчас находятся в зоне проведения спецоперации, показали, как выглядит их рождественский стол. Фото с передовой опубликовано в соцсети. «Празднуем Рождество на передовой», — цитирует бойцов группа «Подслушано Куртамыш» в соцсети «ВКонтакте». На размещенном фото — оливье и винегрет, бутерброды со шпротами, колбаса, сыр, яйца и соленые грибы. Ранее с Рождеством верующих поздравил полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Он подчеркнул, что праздник нужно посвятить своей семье и близким.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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