Полпред УрФО Якушев поздравил уральцев с Рождеством

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Якушев в Доме добровольцев СО. Екатеринбург, якушев владимир
Владимир Якушев пожелал уральцам здоровья, любви и успехов Фото:

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поздравил православных христиан и жителей региона, празднующих Рождество, с праздником. Поздравление опубликовано на официальном сайте полпреда.

«Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Рождеством! Это светлый и добрый праздник. Время, которое стоит посвятить своим близким — особенно в 2024 году, объявленном президентом Годом семьи. Сказать им теплые слова и поблагодарить за то, что они рядом», — говорится в поздравлении.

Якушев пожелал уральцам здоровья, успехов и исполнения желаний. Полпред добавил, что этот день у граждан должен быть наполнен любовью и счастьем.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поздравил православных христиан и жителей региона, празднующих Рождество, с праздником. Поздравление опубликовано на официальном сайте полпреда. «Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Рождеством! Это светлый и добрый праздник. Время, которое стоит посвятить своим близким — особенно в 2024 году, объявленном президентом Годом семьи. Сказать им теплые слова и поблагодарить за то, что они рядом», — говорится в поздравлении. Якушев пожелал уральцам здоровья, успехов и исполнения желаний. Полпред добавил, что этот день у граждан должен быть наполнен любовью и счастьем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...