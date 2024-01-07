Полпред УрФО Якушев поздравил уральцев с Рождеством

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поздравил православных христиан и жителей региона, празднующих Рождество, с праздником. Поздравление опубликовано на официальном сайте полпреда.
«Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Рождеством! Это светлый и добрый праздник. Время, которое стоит посвятить своим близким — особенно в 2024 году, объявленном президентом Годом семьи. Сказать им теплые слова и поблагодарить за то, что они рядом», — говорится в поздравлении.
Якушев пожелал уральцам здоровья, успехов и исполнения желаний. Полпред добавил, что этот день у граждан должен быть наполнен любовью и счастьем.
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