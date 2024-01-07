07 января 2024
06 января 2024

Губернатор ЯНАО вручил семье кочевников сертификат на чумовой капитал

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов вручил многодетной семье сертификат на чумовой капитал Фото:

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов посетил семью тундровиков, живущую в чуме. В рамках своего визита, глава округа передал многодетным родителям сертификат на чумовой капитал — набор всего необходимого для собственного жилища. О своей поездке губернатор ЯНАО рассказал в своем telegram-канале.

«Провел день в чуме у семьи Тайшиных в Приуралье. Денис и Мария вместе уже 10 лет. Недавно у них появился четвертый ребенок — сын Матвей. Вручил семье сертификат на чумовой капитал. Набор смогут получить на Дне оленевода в марте», — сообщил Артюхов в публикации на канале. Кроме того, он отметил, что многодетные семьи кочевников Ямала — гордость региона.

Уже на протяжении трех лет таких родителей поощряют с помощью чумового капитала — уникальной меры поддержки, которая реализуется только в ЯНАО. Благодаря сертификату многодетные семьи, ведущие традиционный образ жизни, могут получить набор всего необходимого для жилища: шесты, нюки из оленьей шкуры и брезента, печь и нарты. Наборы получили уже 245 семей.

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов посетил семью тундровиков, живущую в чуме. В рамках своего визита, глава округа передал многодетным родителям сертификат на чумовой капитал — набор всего необходимого для собственного жилища. О своей поездке губернатор ЯНАО рассказал в своем telegram-канале. «Провел день в чуме у семьи Тайшиных в Приуралье. Денис и Мария вместе уже 10 лет. Недавно у них появился четвертый ребенок — сын Матвей. Вручил семье сертификат на чумовой капитал. Набор смогут получить на Дне оленевода в марте», — сообщил Артюхов в публикации на канале. Кроме того, он отметил, что многодетные семьи кочевников Ямала — гордость региона. Уже на протяжении трех лет таких родителей поощряют с помощью чумового капитала — уникальной меры поддержки, которая реализуется только в ЯНАО. Благодаря сертификату многодетные семьи, ведущие традиционный образ жизни, могут получить набор всего необходимого для жилища: шесты, нюки из оленьей шкуры и брезента, печь и нарты. Наборы получили уже 245 семей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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