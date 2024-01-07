Губернатор ЯНАО вручил семье кочевников сертификат на чумовой капитал

08 января 2024 в 19:13 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов вручил многодетной семье сертификат на чумовой капитал Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов посетил семью тундровиков, живущую в чуме. В рамках своего визита, глава округа передал многодетным родителям сертификат на чумовой капитал — набор всего необходимого для собственного жилища. О своей поездке губернатор ЯНАО рассказал в своем telegram-канале. «Провел день в чуме у семьи Тайшиных в Приуралье. Денис и Мария вместе уже 10 лет. Недавно у них появился четвертый ребенок — сын Матвей. Вручил семье сертификат на чумовой капитал. Набор смогут получить на Дне оленевода в марте», — сообщил Артюхов в публикации на канале. Кроме того, он отметил, что многодетные семьи кочевников Ямала — гордость региона. Уже на протяжении трех лет таких родителей поощряют с помощью чумового капитала — уникальной меры поддержки, которая реализуется только в ЯНАО. Благодаря сертификату многодетные семьи, ведущие традиционный образ жизни, могут получить набор всего необходимого для жилища: шесты, нюки из оленьей шкуры и брезента, печь и нарты. Наборы получили уже 245 семей.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов посетил семью тундровиков, живущую в чуме. В рамках своего визита, глава округа передал многодетным родителям сертификат на чумовой капитал — набор всего необходимого для собственного жилища. О своей поездке губернатор ЯНАО рассказал в своем telegram-канале. «Провел день в чуме у семьи Тайшиных в Приуралье. Денис и Мария вместе уже 10 лет. Недавно у них появился четвертый ребенок — сын Матвей. Вручил семье сертификат на чумовой капитал. Набор смогут получить на Дне оленевода в марте», — сообщил Артюхов в публикации на канале. Кроме того, он отметил, что многодетные семьи кочевников Ямала — гордость региона. Уже на протяжении трех лет таких родителей поощряют с помощью чумового капитала — уникальной меры поддержки, которая реализуется только в ЯНАО. Благодаря сертификату многодетные семьи, ведущие традиционный образ жизни, могут получить набор всего необходимого для жилища: шесты, нюки из оленьей шкуры и брезента, печь и нарты. Наборы получили уже 245 семей.