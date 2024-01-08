Водонапорную башню, построенную около ста лет назад, оценивают в 6 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В центре Кургане за шесть миллионов рублей продают здание водонапорной башни под возможное строительство гостиницы, кафе или музея. Объявление о поиске инвесторов на коммерческую недвижимость размещено на сайте «Циан». Объект находится между железнодорожным и автобусным вокзалами.

«Продается здание водонапорной башни площадью 75,2 квадратных метров. Данный вариант недвижимости подходит под коммерческое применение любого назначения: кафе, музей, гостиницу и т. п. В здание подведена вода, электричество, канализация и газ. Стоимость: 6 000 000 рублей», — говорится в объявлении.

Также указано, что объект был построен в 1930 году и использовался для заправки паровозов водой. После того как водонапорная башня утратила свою необходимость, стала памятником архитектуры. Отмечается, что все этажи здания подходят для использования, имеется подвальное помещение. Кроме того, сообщается, что инвестору необходимо будет оплачивать аренду земельного участка в размере восьми рублей в год.

Ранее URA.RU писало, что водонапорную башню в центре Кургана хотели продать за 11 млн рублей. Объявление о продаже объекта было опубликовано на одном из популярных сайтов, однако позже была снята с модерации сервиса. Тогда указывалось, что башня высотой 28 метров находится в частной собственности.

В Кургане продают здание водонапорной башни рядом с вокзалами Фото: сайт «Циан»

Здание 1930 года постройки оценивают в 6 млн рублей Фото: сайт «Циан»