В Тюменской области вандалы порезали рекламный баннер службы по контракту. Фото

09 января 2024 в 17:21 Размер текста - 17 +

Баннер с рекламой службы по контракту повредили на одной из тобольских улиц Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) неизвестные повредили уличный баннер, содержащий информацию о службе по контракту в Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает паблик «Главные новости Тобольска» в соцсети «ВКонтакте». «Тобольские вандалы орудуют у военкомата. Баннер у военкомата в Тобольске изрезали, явно резали намерено. Огромный порез посредине во весь баннер», — сообщил анонимный автор публикации. В комментариях к записи мнения пользователей разделились. «Скорее всего, баннерная ткань лопнула от морозов», — предположила Марина Пуговкина. «Все равно очень жаль, что оперативно не заменили. А вот теперь повод для разговоров», — отметила Ольга Максимова. «Спасибо автору за неравнодушие. В наше время надо быть очень осторожным! Сколько сейчас „тихушников“ — либералов. От них всякого можно ожидать, но и палку перегибать тоже не стоит», — добавила Надежда Сайфуллина. Получить оперативный комментарий представителей пункта отбора на контрактную службу по г. Тобольску URA.RU не удалось. На звонки редакции там никто не ответил. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Жители Тобольска просят заменить поврежденный баннер Паблик «Главные новости Тобольска» в соцсети «ВКонтакте» (https://vk.com/portaltobolsk?w=wall-44710041_437493)

В Тобольске (Тюменская область) неизвестные повредили уличный баннер, содержащий информацию о службе по контракту в Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает паблик «Главные новости Тобольска» в соцсети «ВКонтакте». «Тобольские вандалы орудуют у военкомата. Баннер у военкомата в Тобольске изрезали, явно резали намерено. Огромный порез посредине во весь баннер», — сообщил анонимный автор публикации. В комментариях к записи мнения пользователей разделились. «Скорее всего, баннерная ткань лопнула от морозов», — предположила Марина Пуговкина. «Все равно очень жаль, что оперативно не заменили. А вот теперь повод для разговоров», — отметила Ольга Максимова. «Спасибо автору за неравнодушие. В наше время надо быть очень осторожным! Сколько сейчас „тихушников“ — либералов. От них всякого можно ожидать, но и палку перегибать тоже не стоит», — добавила Надежда Сайфуллина. Получить оперативный комментарий представителей пункта отбора на контрактную службу по г. Тобольску URA.RU не удалось. На звонки редакции там никто не ответил. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.