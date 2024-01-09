В курганском округе в МФЦ постелют резиновые дорожки после жалобы участника СВО

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Смолино. Застройщики. Курган, мфц
Во всех отделениях МФЦ Катайского округа постелют резиновые дорожки Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава Катайского округа Глеб Морозов после жалобы курганского участника СВО на скользкий пол в МФЦ поручил постелить резиновые дорожки во всех районных отделениях. Об этом сообщается в группе фонда «Защитники Отечества I Курганская область» в соцсети «ВКонтакте».

«Один из участников СВО, инвалид, озвучил проблему о сложности передвижения на костылях по скользкому полу в МФЦ. Глава Катайского округа Глеб Морозов созвонился с руководителем областного МФЦ и была достигнута договоренность о том, что резиновые дорожки будут постелены во всех районных отделениях», — говорится в сообщении регионального отделения фонда.

Ранее URA.RU писало, что курганский фонд «Защитники Отечества» помогает родственникам в поисках пропавших без вести бойцов СВО. По данным организации, в розыске находится около 90 участников боевых действий.

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Глава Катайского округа Глеб Морозов после жалобы курганского участника СВО на скользкий пол в МФЦ поручил постелить резиновые дорожки во всех районных отделениях. Об этом сообщается в группе фонда «Защитники Отечества I Курганская область» в соцсети «ВКонтакте». «Один из участников СВО, инвалид, озвучил проблему о сложности передвижения на костылях по скользкому полу в МФЦ. Глава Катайского округа Глеб Морозов созвонился с руководителем областного МФЦ и была достигнута договоренность о том, что резиновые дорожки будут постелены во всех районных отделениях», — говорится в сообщении регионального отделения фонда. Ранее URA.RU писало, что курганский фонд «Защитники Отечества» помогает родственникам в поисках пропавших без вести бойцов СВО. По данным организации, в розыске находится около 90 участников боевых действий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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