В курганском округе в МФЦ постелют резиновые дорожки после жалобы участника СВО

Глава Катайского округа Глеб Морозов после жалобы курганского участника СВО на скользкий пол в МФЦ поручил постелить резиновые дорожки во всех районных отделениях. Об этом сообщается в группе фонда «Защитники Отечества I Курганская область» в соцсети «ВКонтакте».
«Один из участников СВО, инвалид, озвучил проблему о сложности передвижения на костылях по скользкому полу в МФЦ. Глава Катайского округа Глеб Морозов созвонился с руководителем областного МФЦ и была достигнута договоренность о том, что резиновые дорожки будут постелены во всех районных отделениях», — говорится в сообщении регионального отделения фонда.
Ранее URA.RU писало, что курганский фонд «Защитники Отечества» помогает родственникам в поисках пропавших без вести бойцов СВО. По данным организации, в розыске находится около 90 участников боевых действий.
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