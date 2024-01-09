Тюменские силовики устроили облаву на мигрантов

В Тюмени задержаны нелегальные мигранты

Нелегальные мигранты подлежат выдворению за пределы Российской Федерации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменской полицией задержаны трое иностранцев, которые подлежат выдворению за пределы РФ за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщает официальный сайт УМВД России по Тюменской области.

«В целях проверки на причастность к ранее совершенным правонарушениям и преступлениям в территориальный орган внутренних дел доставлено 54 человека. На трех иностранцев составлены протоколы по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ „Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ“, на одного по ч. 1 ст. 19.27 КоАП „Представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета“. Кроме того, три иностранца подлежат выдворению за пределы России», — указано в сообщении, опубликованном на официальном сайте УМВД России по Тюменской области.

Там добавили, что рейд по мигрантам прошел в центральной части Тюмени. Силовую поддержку сотрудникам полиции оказывало одно из спецподразделений Росгвардии.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области сотрудники ФСБ поймали женщину, которая помогала мигрантам незаконно работать на территории региона. Тюменка устраивала фиктивные экзамены для иностранцев, тем самым помогая им получить документы для «законного» проживания и работы в России.