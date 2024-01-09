09 января 2024

Курганский депутат защитил диссертацию по пробиотикам для гусей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Комитет по законодательству. Курган, ярославцев федор
Кандидатом сельскохозяйственных наук стал Федор Ярославцев (архивное фото) Фото:

Депутат Курганской областной думы Федор Ярославцев стал кандидатом сельскохозяйственных наук, защитив диссертацию, посвященную применению пробиотиков для корма молодых гусей. Данная информация размещена на сайте облдумы.

«Председатель комитета по законодательству и государственному строительству Федор Ярославцев защитил кандидатскую диссертацию. Ему были вручены документы на присуждение ученой степени Кандидата сельскохозяйственных наук», — указано в сообщении.

Депутат защитил диссертацию на тему: «Эффективность использования пробиотических кормовых добавок при выращивании молодняка гусей». В ней отражены методы, связанные с технологией кормления, приготовления кормов и производства продукции животноводства.

Ярославцев возглавляет ООО «КХ Барабинское» Далматовского муниципального округа. Помимо Ярославцева, ученые степени в облдуме имеют Ольга Баланчук (кандидат педагогических наук) и Марат Исламов (кандидат сельскохозяйственных наук, доктор экономических наук).

Федор Ярославцев стал вторым кандидатом сельскохозяйственных наук в текущем составе облдумы
Федор Ярославцев стал вторым кандидатом сельскохозяйственных наук в текущем составе облдумы
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат Курганской областной думы Федор Ярославцев стал кандидатом сельскохозяйственных наук, защитив диссертацию, посвященную применению пробиотиков для корма молодых гусей. Данная информация размещена на сайте облдумы. «Председатель комитета по законодательству и государственному строительству Федор Ярославцев защитил кандидатскую диссертацию. Ему были вручены документы на присуждение ученой степени Кандидата сельскохозяйственных наук», — указано в сообщении. Депутат защитил диссертацию на тему: «Эффективность использования пробиотических кормовых добавок при выращивании молодняка гусей». В ней отражены методы, связанные с технологией кормления, приготовления кормов и производства продукции животноводства. Ярославцев возглавляет ООО «КХ Барабинское» Далматовского муниципального округа. Помимо Ярославцева, ученые степени в облдуме имеют Ольга Баланчук (кандидат педагогических наук) и Марат Исламов (кандидат сельскохозяйственных наук, доктор экономических наук).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...