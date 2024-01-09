Депутат Курганской областной думы Федор Ярославцев стал кандидатом сельскохозяйственных наук, защитив диссертацию, посвященную применению пробиотиков для корма молодых гусей. Данная информация размещена на сайте облдумы.
«Председатель комитета по законодательству и государственному строительству Федор Ярославцев защитил кандидатскую диссертацию. Ему были вручены документы на присуждение ученой степени Кандидата сельскохозяйственных наук», — указано в сообщении.
Депутат защитил диссертацию на тему: «Эффективность использования пробиотических кормовых добавок при выращивании молодняка гусей». В ней отражены методы, связанные с технологией кормления, приготовления кормов и производства продукции животноводства.
Ярославцев возглавляет ООО «КХ Барабинское» Далматовского муниципального округа. Помимо Ярославцева, ученые степени в облдуме имеют Ольга Баланчук (кандидат педагогических наук) и Марат Исламов (кандидат сельскохозяйственных наук, доктор экономических наук).
Федор Ярославцев стал вторым кандидатом сельскохозяйственных наук в текущем составе облдумы
Депутат Курганской областной думы Федор Ярославцев стал кандидатом сельскохозяйственных наук, защитив диссертацию, посвященную применению пробиотиков для корма молодых гусей. Данная информация размещена на сайте облдумы. «Председатель комитета по законодательству и государственному строительству Федор Ярославцев защитил кандидатскую диссертацию. Ему были вручены документы на присуждение ученой степени Кандидата сельскохозяйственных наук», — указано в сообщении. Депутат защитил диссертацию на тему: «Эффективность использования пробиотических кормовых добавок при выращивании молодняка гусей». В ней отражены методы, связанные с технологией кормления, приготовления кормов и производства продукции животноводства. Ярославцев возглавляет ООО «КХ Барабинское» Далматовского муниципального округа. Помимо Ярославцева, ученые степени в облдуме имеют Ольга Баланчук (кандидат педагогических наук) и Марат Исламов (кандидат сельскохозяйственных наук, доктор экономических наук).