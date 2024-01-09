Курганский депутат защитил диссертацию по пробиотикам для гусей. Фото

10 января 2024 в 11:45 Размер текста - 17 +

Кандидатом сельскохозяйственных наук стал Федор Ярославцев (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Курганской областной думы Федор Ярославцев стал кандидатом сельскохозяйственных наук, защитив диссертацию, посвященную применению пробиотиков для корма молодых гусей. Данная информация размещена на сайте облдумы. «Председатель комитета по законодательству и государственному строительству Федор Ярославцев защитил кандидатскую диссертацию. Ему были вручены документы на присуждение ученой степени Кандидата сельскохозяйственных наук», — указано в сообщении. Депутат защитил диссертацию на тему: «Эффективность использования пробиотических кормовых добавок при выращивании молодняка гусей». В ней отражены методы, связанные с технологией кормления, приготовления кормов и производства продукции животноводства. Ярославцев возглавляет ООО «КХ Барабинское» Далматовского муниципального округа. Помимо Ярославцева, ученые степени в облдуме имеют Ольга Баланчук (кандидат педагогических наук) и Марат Исламов (кандидат сельскохозяйственных наук, доктор экономических наук). Федор Ярославцев стал вторым кандидатом сельскохозяйственных наук в текущем составе облдумы Фото: сайт курганской облдумы, http://www.kurganoblduma.ru/about/press/news/news_detail.php?ELEMENT_ID=1353

Депутат Курганской областной думы Федор Ярославцев стал кандидатом сельскохозяйственных наук, защитив диссертацию, посвященную применению пробиотиков для корма молодых гусей. Данная информация размещена на сайте облдумы. «Председатель комитета по законодательству и государственному строительству Федор Ярославцев защитил кандидатскую диссертацию. Ему были вручены документы на присуждение ученой степени Кандидата сельскохозяйственных наук», — указано в сообщении. Депутат защитил диссертацию на тему: «Эффективность использования пробиотических кормовых добавок при выращивании молодняка гусей». В ней отражены методы, связанные с технологией кормления, приготовления кормов и производства продукции животноводства. Ярославцев возглавляет ООО «КХ Барабинское» Далматовского муниципального округа. Помимо Ярославцева, ученые степени в облдуме имеют Ольга Баланчук (кандидат педагогических наук) и Марат Исламов (кандидат сельскохозяйственных наук, доктор экономических наук).