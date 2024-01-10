10 января 2024

Квартиры для сдачи в аренду в Кургане выгоднее всего покупать на вторичном рынке

© Служба новостей «URA.RU»
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Доходность от сдачи в аренду квартиры со вторичного рынка — 6% (архивное фото) Фото:

Окупаемость и доходность квартир, купленных в аренду на вторичном рынке недвижимости Кургана, выше, чем у новостроек. Об этом сообщает сайт «Мир Квартир».

«Город Курган <…> Новостройки, доходность — 4,6%, окупаемость — 21,9 лет. „Вторичка“, доходность — 6%, окупаемость — 16,8 лет», — написано в аналитической таблице на сайте «Мир квартир».

По данным сайта, при подсчете таблиц не учитывалась ипотека, расходы на ремонт, покупку мебели, бытовой техники, продвижение объекта на рынке аренды, налоги, а также элитные квартиры. По данным сайта, при подсчете таблиц не учитывалась ипотека, расходы на ремонт, покупку мебели, бытовой техники, продвижение объекта на рынке аренды, налоги, а также элитные квартиры.

Также, по данным статистики сайта, например, в близкой курганскому региону Тюмени доходность на первичном рынке 5,1%, окупаемость — 19,5 лет, а на вторичке доходность 5,9% с окупаемостью 17,1 лет. Но средняя цена аренды в месяц в Тюмени ощутимо выше — более чем на 11 тысяч рублей.

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Окупаемость и доходность квартир, купленных в аренду на вторичном рынке недвижимости Кургана, выше, чем у новостроек. Об этом сообщает сайт «Мир Квартир». «Город Курган <…> Новостройки, доходность — 4,6%, окупаемость — 21,9 лет. „Вторичка“, доходность — 6%, окупаемость — 16,8 лет», — написано в аналитической таблице на сайте «Мир квартир». По данным сайта, при подсчете таблиц не учитывалась ипотека, расходы на ремонт, покупку мебели, бытовой техники, продвижение объекта на рынке аренды, налоги, а также элитные квартиры. По данным сайта, при подсчете таблиц не учитывалась ипотека, расходы на ремонт, покупку мебели, бытовой техники, продвижение объекта на рынке аренды, налоги, а также элитные квартиры. Также, по данным статистики сайта, например, в близкой курганскому региону Тюмени доходность на первичном рынке 5,1%, окупаемость — 19,5 лет, а на вторичке доходность 5,9% с окупаемостью 17,1 лет. Но средняя цена аренды в месяц в Тюмени ощутимо выше — более чем на 11 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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