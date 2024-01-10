Губернатор Шумков дал поручение подчиненным

11 января 2024 в 15:26 Размер текста - 17 +

Губернатор Вадим Шумков поручил чиновникам напомнить контакты коммунальных служб Фото: Георгий Бергал © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил подчиненным вновь разместить на государственных и муниципальных ресурсах контакты организаций, отвечающих за дороги и коммунальные услуги. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Если случается что-либо, требующее внимания дорожных и аварийных служб, управляющих компаний либо ресурсоснабжающих организаций, не надо тратить время на истерики в интернете. Нужно спокойно и твердо требовать качества услуг с тех, кто обязан их поставлять и кто отвечает за содержание той либо иной инфраструктуры. Для быстроты поиска еще раз попросил коллег повторить все необходимые контакты на государственных и муниципальных ресурсах», — сообщил губернатор. Ранее Шумков предупреждал жителей региона об ухудшении погоды. По этой причине он просил курганцев быть осторожнее из-за возможных аварийных ситуаций.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил подчиненным вновь разместить на государственных и муниципальных ресурсах контакты организаций, отвечающих за дороги и коммунальные услуги. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Если случается что-либо, требующее внимания дорожных и аварийных служб, управляющих компаний либо ресурсоснабжающих организаций, не надо тратить время на истерики в интернете. Нужно спокойно и твердо требовать качества услуг с тех, кто обязан их поставлять и кто отвечает за содержание той либо иной инфраструктуры. Для быстроты поиска еще раз попросил коллег повторить все необходимые контакты на государственных и муниципальных ресурсах», — сообщил губернатор. Ранее Шумков предупреждал жителей региона об ухудшении погоды. По этой причине он просил курганцев быть осторожнее из-за возможных аварийных ситуаций.