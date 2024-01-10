10 января 2024

Губернатор Шумков дал поручение подчиненным

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер и Владимир Якушев на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва, шумков вадим
Губернатор Вадим Шумков поручил чиновникам напомнить контакты коммунальных служб Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил подчиненным вновь разместить на государственных и муниципальных ресурсах контакты организаций, отвечающих за дороги и коммунальные услуги. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Если случается что-либо, требующее внимания дорожных и аварийных служб, управляющих компаний либо ресурсоснабжающих организаций, не надо тратить время на истерики в интернете. Нужно спокойно и твердо требовать качества услуг с тех, кто обязан их поставлять и кто отвечает за содержание той либо иной инфраструктуры. Для быстроты поиска еще раз попросил коллег повторить все необходимые контакты на государственных и муниципальных ресурсах», — сообщил губернатор.

Ранее Шумков предупреждал жителей региона об ухудшении погоды. По этой причине он просил курганцев быть осторожнее из-за возможных аварийных ситуаций.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил подчиненным вновь разместить на государственных и муниципальных ресурсах контакты организаций, отвечающих за дороги и коммунальные услуги. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Если случается что-либо, требующее внимания дорожных и аварийных служб, управляющих компаний либо ресурсоснабжающих организаций, не надо тратить время на истерики в интернете. Нужно спокойно и твердо требовать качества услуг с тех, кто обязан их поставлять и кто отвечает за содержание той либо иной инфраструктуры. Для быстроты поиска еще раз попросил коллег повторить все необходимые контакты на государственных и муниципальных ресурсах», — сообщил губернатор. Ранее Шумков предупреждал жителей региона об ухудшении погоды. По этой причине он просил курганцев быть осторожнее из-за возможных аварийных ситуаций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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