Губернатор Шумков обратился к курганцам с предупреждением

Губернатор Шумков просил курганцев быть внимательнее из-за непогоды

08 января 2024 в 12:07 Размер текста - 17 +

В регионах УрФО прогнозируют сильный ветер, метель и морозы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков предупредил жителей региона об ухудшении погоды в соседних регионах. Он просил проявить осторожность и внимательность из-за риска возникновения аварийных ситуаций на объектах. «Друзья. Сегодня в соседних регионах отмечается сильный ветер, порывами до 23 м/с, что чревато аварийными ситуациями на сетевых и инфраструктурных объектах. Будьте внимательны и осторожны. Особенно в части ваших детей и пожилых родственников», — написал Шумков в своем telegram-канале. В Курганской области по данным ЦГМС, 8 января ожидается мороз -15-20 градусов, небольшой снег, днем скорость ветра будет 6-11 метров секунду, местами порывы до 16 м/с. URA.RU писало, что в Свердловской области 8 января ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду и падение температуры воздуха до -29 градусов. О надвигающейся метели синоптики предупредили и жителей Тюменской области. Здесь ждут сильный ветер — до 18 метров в секунду. Скрин: http://www.kurganpogoda.ru

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предупредил жителей региона об ухудшении погоды в соседних регионах. Он просил проявить осторожность и внимательность из-за риска возникновения аварийных ситуаций на объектах. «Друзья. Сегодня в соседних регионах отмечается сильный ветер, порывами до 23 м/с, что чревато аварийными ситуациями на сетевых и инфраструктурных объектах. Будьте внимательны и осторожны. Особенно в части ваших детей и пожилых родственников», — написал Шумков в своем telegram-канале. В Курганской области по данным ЦГМС, 8 января ожидается мороз -15-20 градусов, небольшой снег, днем скорость ветра будет 6-11 метров секунду, местами порывы до 16 м/с. URA.RU писало, что в Свердловской области 8 января ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду и падение температуры воздуха до -29 градусов. О надвигающейся метели синоптики предупредили и жителей Тюменской области. Здесь ждут сильный ветер — до 18 метров в секунду.