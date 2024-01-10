10 января 2024

Когда в Тюмени выгодно купить автомобиль

В Тюмени выгоднее всего приобретать автомобиль в январе
© Служба новостей «URA.RU»
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Старт продаж Москвич 3. Челябинск, автосалон, салон автомобиля, автомобиль, импортозамещение, шоурум, коробка передач, москвич 3, шоу-рум
В январе действуют выгодные условия на покупку новых иномарок Фото:

Автомобили в Тюмени выгоднее всего приобретать в январе пока в дилерских центрах остались машины с прошлогоднего завоза. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГК «Автоград».

«На импортные автомобили наблюдается снижение стоимости. Доллар стабилизировался, есть прошлогодние остатки. Так что в январе покупать довольно выгодно. Давать дальнейшие прогнозы относительно изменения цен пока не беремся, поскольку на рынок заходят новые игроки и конкуренция среди брендов возрастает», — рассказали в дилерском центре.

В компании добавили, что автомобили российского производства пока также распродаются по старым ценам. Повышение стоимости будет происходить постепенно.

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Автомобили в Тюмени выгоднее всего приобретать в январе пока в дилерских центрах остались машины с прошлогоднего завоза. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГК «Автоград». «На импортные автомобили наблюдается снижение стоимости. Доллар стабилизировался, есть прошлогодние остатки. Так что в январе покупать довольно выгодно. Давать дальнейшие прогнозы относительно изменения цен пока не беремся, поскольку на рынок заходят новые игроки и конкуренция среди брендов возрастает», — рассказали в дилерском центре. В компании добавили, что автомобили российского производства пока также распродаются по старым ценам. Повышение стоимости будет происходить постепенно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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