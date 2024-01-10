Когда в Тюмени выгодно купить автомобиль

В Тюмени выгоднее всего приобретать автомобиль в январе

11 января 2024 в 15:47 Размер текста - 17 +

В январе действуют выгодные условия на покупку новых иномарок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Автомобили в Тюмени выгоднее всего приобретать в январе пока в дилерских центрах остались машины с прошлогоднего завоза. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГК «Автоград». «На импортные автомобили наблюдается снижение стоимости. Доллар стабилизировался, есть прошлогодние остатки. Так что в январе покупать довольно выгодно. Давать дальнейшие прогнозы относительно изменения цен пока не беремся, поскольку на рынок заходят новые игроки и конкуренция среди брендов возрастает», — рассказали в дилерском центре. В компании добавили, что автомобили российского производства пока также распродаются по старым ценам. Повышение стоимости будет происходить постепенно.

Автомобили в Тюмени выгоднее всего приобретать в январе пока в дилерских центрах остались машины с прошлогоднего завоза. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГК «Автоград». «На импортные автомобили наблюдается снижение стоимости. Доллар стабилизировался, есть прошлогодние остатки. Так что в январе покупать довольно выгодно. Давать дальнейшие прогнозы относительно изменения цен пока не беремся, поскольку на рынок заходят новые игроки и конкуренция среди брендов возрастает», — рассказали в дилерском центре. В компании добавили, что автомобили российского производства пока также распродаются по старым ценам. Повышение стоимости будет происходить постепенно.