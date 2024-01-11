Зеленский выступил против прекращения боевых действий: главное об СВО на Украине 11 января

Владимир Зеленский выступил против временного перемирия с Россией
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский выступил против проведения переговоров с Москвой о временном прекращении огня между двумя сторонами конфликта. По его словам, это было бы выгодно «только России». URA.RU приводит главные новости к вечеру 11 января.
- Зеленский провел совместную пресс-конференцию с президентом Эстонии Аларом Карисом. В ходе нее украинский глава обозначил, что не планирует заключать с Россией переговоры о временном перемирии. По крайней мере, пока.
- Российские военные поразили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Вербового (Запорожское направление). Также были уничтожены блиндаж с личным составом и два наблюдательных поста армии противника на правом берегу Днепра. Кроме того ВС РФ за сутки поразили два склада боеприпасов ВСУ в зоне спецоперации, сообщает Пятый канал.
- Обозреватель The Washington Post Ли Хокстейдер призвал не верить словам Запада о скором поражении России в конфликте на Украине. Он подчеркнул, что российский глава Владимир Путин приближается к своей победе.
- Киев массово атаковал при помощи беспилотников несколько российских регионов. Беспилотники были успешно перехвачены в Ростовской, Тульской и Калужской областях. Информацию подтвердили в Минобороны РФ. Кроме того Украина ударила при помощи дрона по Воронежской области. Была повреждена кровля здания в одном из муниципалитетов.
- Верховная Рада официально сняла с рассмотрения законопроект о глобальном изменении хода мобилизации в стране. Документ отправлен на доработку.
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