11 января 2024

В Ноябрьске боец с фронта пришел в школу к сыну. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны, Константин Глушков. Челябинск, нашивка z, шеврон z
В Ноябрьске военнослужащий пришел к сыну во время уроков Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) военнослужащий сделал сюрприз сыну, придя прямо в школу. Видео с кадрами встречи опубликовала пресс-служба городской администрации.

«Папа вернулся! Это трогательное видео сняли в одной из школ Ноябрьска. Детская радость самая искренняя», — сообщает пресс-служба администрации Ноябрьска в официальном telegram-аккаунте.

На видео видно, что дети торжественно встретили военнослужащего и передали ему свои пожелания в форме сердечек. Военнослужащий тепло пообщался с детьми и учителем.

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В Ноябрьске (ЯНАО) военнослужащий сделал сюрприз сыну, придя прямо в школу. Видео с кадрами встречи опубликовала пресс-служба городской администрации. «Папа вернулся! Это трогательное видео сняли в одной из школ Ноябрьска. Детская радость самая искренняя», — сообщает пресс-служба администрации Ноябрьска в официальном telegram-аккаунте. На видео видно, что дети торжественно встретили военнослужащего и передали ему свои пожелания в форме сердечек. Военнослужащий тепло пообщался с детьми и учителем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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