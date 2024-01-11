В Ноябрьске военнослужащий пришел к сыну во время уроков
В Ноябрьске (ЯНАО) военнослужащий сделал сюрприз сыну, придя прямо в школу. Видео с кадрами встречи опубликовала пресс-служба городской администрации.
«Папа вернулся! Это трогательное видео сняли в одной из школ Ноябрьска. Детская радость самая искренняя», — сообщает пресс-служба администрации Ноябрьска в официальном telegram-аккаунте.
На видео видно, что дети торжественно встретили военнослужащего и передали ему свои пожелания в форме сердечек. Военнослужащий тепло пообщался с детьми и учителем.
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