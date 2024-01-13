В Петербурге Wildberries откроет новый склад после пожара

14 января 2024 в 03:18 Размер текста - 17 +

Сотрудников Wildberries предупредили о начале работы через неделю Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Санкт-Петербурге будет открыт новый склад Wildberries взамен сгоревшего. Об этом сообщает источник знакомый с ситуацией в компании. «Новый склад Wildberries в Санкт-Петербурге откроют через неделю», — передает слова источника РЕН-ТВ в своем telegram-канале. Оповещение о скором открытии поступило сотрудникам Wildberries сгоревшего терминала в Шушарах. Пожар на складе компании Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга произошел утром 13 января на площади в 70 тыс. кв. м. Убытки компании составляют порядка 10 миллиардов рублей.

В Санкт-Петербурге будет открыт новый склад Wildberries взамен сгоревшего. Об этом сообщает источник знакомый с ситуацией в компании. «Новый склад Wildberries в Санкт-Петербурге откроют через неделю», — передает слова источника РЕН-ТВ в своем telegram-канале. Оповещение о скором открытии поступило сотрудникам Wildberries сгоревшего терминала в Шушарах. Пожар на складе компании Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга произошел утром 13 января на площади в 70 тыс. кв. м. Убытки компании составляют порядка 10 миллиардов рублей.