В Петербурге Wildberries откроет новый склад после пожара

Сотрудников Wildberries предупредили о начале работы через неделю
В Санкт-Петербурге будет открыт новый склад Wildberries взамен сгоревшего. Об этом сообщает источник знакомый с ситуацией в компании.
«Новый склад Wildberries в Санкт-Петербурге откроют через неделю», — передает слова источника РЕН-ТВ в своем telegram-канале. Оповещение о скором открытии поступило сотрудникам Wildberries сгоревшего терминала в Шушарах.
Пожар на складе компании Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга произошел утром 13 января на площади в 70 тыс. кв. м. Убытки компании составляют порядка 10 миллиардов рублей.
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