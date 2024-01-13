13 января 2024

В Петербурге Wildberries откроет новый склад после пожара

© Служба новостей «URA.RU»
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Стелла Курган. Курган, wildberries, грузовая машина, вайльдбериз
Сотрудников Wildberries предупредили о начале работы через неделю Фото:

В Санкт-Петербурге будет открыт новый склад Wildberries взамен сгоревшего. Об этом сообщает источник знакомый с ситуацией в компании.

«Новый склад Wildberries в Санкт-Петербурге откроют через неделю», — передает слова источника РЕН-ТВ в своем telegram-канале. Оповещение о скором открытии поступило сотрудникам Wildberries сгоревшего терминала в Шушарах.

Пожар на складе компании Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга произошел утром 13 января на площади в 70 тыс. кв. м. Убытки компании составляют порядка 10 миллиардов рублей.

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В Санкт-Петербурге будет открыт новый склад Wildberries взамен сгоревшего. Об этом сообщает источник знакомый с ситуацией в компании. «Новый склад Wildberries в Санкт-Петербурге откроют через неделю», — передает слова источника РЕН-ТВ в своем telegram-канале. Оповещение о скором открытии поступило сотрудникам Wildberries сгоревшего терминала в Шушарах. Пожар на складе компании Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга произошел утром 13 января на площади в 70 тыс. кв. м. Убытки компании составляют порядка 10 миллиардов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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