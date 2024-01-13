13 января 2024

При пожаре на складе Wildberries пострадала 22-летняя девушка

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Обстрел здания национального университета экономики и торговли в Донецке. Донецк, мчс, дым, пожар, тушение, огонь, последствия обстрела, пожарный, борьба с огнем
Пожару был присвоен максимальный ранг сложности Фото:

Во время пожара на складе маркетплейса Wildberries в Шушарах пострадала 22-летняя девушка. Ее доставили в больницу с ушибом и острым ингаляционным отравлением, передает 78.ru.

«При пожаре на складе Wildberries <…> пострадала 22-летняя девушка. Ее доставили в больницу в удовлетворительном состоянии с острым ингаляционным отравлением продуктами горения и ушибом локтя», — передает петербургский телеканал.

В поселке Шушары 13 января на складе начался пожар на складе Wildberries. Ему был присвоили максимальный ранг сложности. Возгорание локализовали. Погибших нет, работников склада вовремя эвакуировали. Согласно данным РБК, МЧС рассматривает три версии произошедшего. Среди них занесение источника огня извне, а также аварийная работа электросети.

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Во время пожара на складе маркетплейса Wildberries в Шушарах пострадала 22-летняя девушка. Ее доставили в больницу с ушибом и острым ингаляционным отравлением, передает 78.ru. «При пожаре на складе Wildberries <…> пострадала 22-летняя девушка. Ее доставили в больницу в удовлетворительном состоянии с острым ингаляционным отравлением продуктами горения и ушибом локтя», — передает петербургский телеканал. В поселке Шушары 13 января на складе начался пожар на складе Wildberries. Ему был присвоили максимальный ранг сложности. Возгорание локализовали. Погибших нет, работников склада вовремя эвакуировали. Согласно данным РБК, МЧС рассматривает три версии произошедшего. Среди них занесение источника огня извне, а также аварийная работа электросети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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