При пожаре на складе Wildberries пострадала 22-летняя девушка

14 января 2024 в 00:32 Размер текста - 17 +

Пожару был присвоен максимальный ранг сложности Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU Во время пожара на складе маркетплейса Wildberries в Шушарах пострадала 22-летняя девушка. Ее доставили в больницу с ушибом и острым ингаляционным отравлением, передает 78.ru. «При пожаре на складе Wildberries <…> пострадала 22-летняя девушка. Ее доставили в больницу в удовлетворительном состоянии с острым ингаляционным отравлением продуктами горения и ушибом локтя», — передает петербургский телеканал. В поселке Шушары 13 января на складе начался пожар на складе Wildberries. Ему был присвоили максимальный ранг сложности. Возгорание локализовали. Погибших нет, работников склада вовремя эвакуировали. Согласно данным РБК, МЧС рассматривает три версии произошедшего. Среди них занесение источника огня извне, а также аварийная работа электросети.

Во время пожара на складе маркетплейса Wildberries в Шушарах пострадала 22-летняя девушка. Ее доставили в больницу с ушибом и острым ингаляционным отравлением, передает 78.ru. «При пожаре на складе Wildberries <…> пострадала 22-летняя девушка. Ее доставили в больницу в удовлетворительном состоянии с острым ингаляционным отравлением продуктами горения и ушибом локтя», — передает петербургский телеканал. В поселке Шушары 13 января на складе начался пожар на складе Wildberries. Ему был присвоили максимальный ранг сложности. Возгорание локализовали. Погибших нет, работников склада вовремя эвакуировали. Согласно данным РБК, МЧС рассматривает три версии произошедшего. Среди них занесение источника огня извне, а также аварийная работа электросети.