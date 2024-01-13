Сотрудники Wildberries пошли в полицию после пожара на складе

14 января 2024 в 01:25 Размер текста - 17 +

Сотрудники склада Wildberries обращаются в полицию, чтобы восстановить документы Фото: Денис Моргунов © URA.RU Работники сгоревшего в Петербурге склада Wildberries начали обращаться в полицию, чтобы восстановить утраченные документы. Об этом сообщило издание «Фонтанка». «Первые обращения в полицию от сотрудников Wildberries начали поступать около полудня 13 января. У людей сгорели при пожаре на складе паспорта, военные билеты и другие документы», — передает издание. Крупный пожар произошел на складе компании Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. По данным МЧС, возгорание было локализовано на площади 70 тыс. кв. м. Причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки. По предварительным оценкам, сумма ущерба может превысить 10 млрд рублей, передает RT.

Работники сгоревшего в Петербурге склада Wildberries начали обращаться в полицию, чтобы восстановить утраченные документы. Об этом сообщило издание «Фонтанка». «Первые обращения в полицию от сотрудников Wildberries начали поступать около полудня 13 января. У людей сгорели при пожаре на складе паспорта, военные билеты и другие документы», — передает издание. Крупный пожар произошел на складе компании Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. По данным МЧС, возгорание было локализовано на площади 70 тыс. кв. м. Причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки. По предварительным оценкам, сумма ущерба может превысить 10 млрд рублей, передает RT.