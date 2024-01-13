13 января 2024

МЧС рассматривает три версии пожара на одном из крупнейших складов Wildberries

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На складе Wildberries 13 января начался пожар Фото:

МЧС сейчас рассматривает три причины, по которым мог произойти пожар на одном из крупнейших складов Wildberries в Санкт-Петербурге. Одной из версий является неосторожное обращение с огнем. Об этом рассказал источник, близкий к ведомству.

Первой версией стало занесение источника огня извне неизвестными, вторая — аварийная работа электросети, а третья — неосторожное обращение с огнем. «Если дознание установит, что пожар произошел в результате поджога, то будет возбуждено уголовное дело. Также сейчас выясняется было ли короткое замыкание, следы которого обнаружены, первичным, то есть причиной пожара, или вторичным, произошедшим в результате пожара», — рассказал источник журналистам РБК.

В поселке Шушары 13 января на складе начался пожар, передает телеканал 360. Склад практически полностью был разрушен, а все товары — сгорели. При этом в момент пожара была отключена сигнализация. Сумму ущерба предварительно от 11 до 15 миллиардов рублей. Однако маркетплейс пообещал компенсировать покупателям и продавцам сумму ущерба.

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МЧС сейчас рассматривает три причины, по которым мог произойти пожар на одном из крупнейших складов Wildberries в Санкт-Петербурге. Одной из версий является неосторожное обращение с огнем. Об этом рассказал источник, близкий к ведомству. Первой версией стало занесение источника огня извне неизвестными, вторая — аварийная работа электросети, а третья — неосторожное обращение с огнем. «Если дознание установит, что пожар произошел в результате поджога, то будет возбуждено уголовное дело. Также сейчас выясняется было ли короткое замыкание, следы которого обнаружены, первичным, то есть причиной пожара, или вторичным, произошедшим в результате пожара», — рассказал источник журналистам РБК. В поселке Шушары 13 января на складе начался пожар, передает телеканал 360. Склад практически полностью был разрушен, а все товары — сгорели. При этом в момент пожара была отключена сигнализация. Сумму ущерба предварительно от 11 до 15 миллиардов рублей. Однако маркетплейс пообещал компенсировать покупателям и продавцам сумму ущерба.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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