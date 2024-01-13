МЧС рассматривает три версии пожара на одном из крупнейших складов Wildberries

14 января 2024 в 00:01 Размер текста - 17 +

На складе Wildberries 13 января начался пожар Фото: Вадим Ахметов © URA.RU МЧС сейчас рассматривает три причины, по которым мог произойти пожар на одном из крупнейших складов Wildberries в Санкт-Петербурге. Одной из версий является неосторожное обращение с огнем. Об этом рассказал источник, близкий к ведомству. Первой версией стало занесение источника огня извне неизвестными, вторая — аварийная работа электросети, а третья — неосторожное обращение с огнем. «Если дознание установит, что пожар произошел в результате поджога, то будет возбуждено уголовное дело. Также сейчас выясняется было ли короткое замыкание, следы которого обнаружены, первичным, то есть причиной пожара, или вторичным, произошедшим в результате пожара», — рассказал источник журналистам РБК. В поселке Шушары 13 января на складе начался пожар, передает телеканал 360. Склад практически полностью был разрушен, а все товары — сгорели. При этом в момент пожара была отключена сигнализация. Сумму ущерба предварительно от 11 до 15 миллиардов рублей. Однако маркетплейс пообещал компенсировать покупателям и продавцам сумму ущерба.

МЧС сейчас рассматривает три причины, по которым мог произойти пожар на одном из крупнейших складов Wildberries в Санкт-Петербурге. Одной из версий является неосторожное обращение с огнем. Об этом рассказал источник, близкий к ведомству. Первой версией стало занесение источника огня извне неизвестными, вторая — аварийная работа электросети, а третья — неосторожное обращение с огнем. «Если дознание установит, что пожар произошел в результате поджога, то будет возбуждено уголовное дело. Также сейчас выясняется было ли короткое замыкание, следы которого обнаружены, первичным, то есть причиной пожара, или вторичным, произошедшим в результате пожара», — рассказал источник журналистам РБК. В поселке Шушары 13 января на складе начался пожар, передает телеканал 360. Склад практически полностью был разрушен, а все товары — сгорели. При этом в момент пожара была отключена сигнализация. Сумму ущерба предварительно от 11 до 15 миллиардов рублей. Однако маркетплейс пообещал компенсировать покупателям и продавцам сумму ущерба.