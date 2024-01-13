Курганским минометчикам, участвующим в спецоперации на Украине, доставили УАЗ. Об этом рассказала волонтер Наталья Мазур.
«„Буханка“ для курганских минометчиков доставлена. Спасибо всем, кто помогал финансово!» — написала Мазур на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
С доставкой УАЗа волонтеру помогали коллеги из Калуги. Они рассказали, что в первый день забрать машину не удалось, так как продавец уехал. На второй день, когда волонтеры ждали его в поле, мужчина случайно проехал мимо них. «Мы за „буханочкой“ поехали, и фарами мигали, и сигналили — не реагируют. Километра три гнались», — передала слова коллег Мазур.
Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков подарил УАЗ добровольцам из казачьего отряда «Гребенской». Они поблагодарили главу региона и отметили, что машина на фронте уже помогла им перевезти тонны грузов и продуктов.
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