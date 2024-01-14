14 января 2024

Мэры ЯНАО уехали в Москву для работы на форуме. Фото

Мэры ЯНАО посетили выставку «Россия» на ВДНХ
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Административной комиссии. Курган, депутат, чиновник, руки в замок, руки
Главы городов ЯНАО съехались на форум в Москве Фото:

Главы всех муниципалитетов ЯНАО 15 января работают в Москве на всероссийском форуме «Малая Родина — Сила России». В рамках работы мэры посетили выставку «Россия» на ВДНХ, впечатлениями об этом поделился глава Салехарда Алексей Титовский.

«С коллегами побывали сегодня на выставке в рамках рабочей программы Всероссийского муниципального форума „Малая Родина — Сила России“. Понимаю восторг салехардцев, кто посетил международную выставку-форум „Россия“ на ВДНХ», — написал Алексей Титовский в telegram-канале.

В ходе работы форума мэры со всей России ознакомятся с лучшими муниципальными практиками. Также главы будут заимствовать опыт друг друга. Титовский обещал перед внедрением новинок посоветоваться с жителями окружной столицы.

Главы муниципалитетов ЯНАО работают в Москве
Главы муниципалитетов ЯНАО работают в Москве
Фото:

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Главы всех муниципалитетов ЯНАО 15 января работают в Москве на всероссийском форуме «Малая Родина — Сила России». В рамках работы мэры посетили выставку «Россия» на ВДНХ, впечатлениями об этом поделился глава Салехарда Алексей Титовский. «С коллегами побывали сегодня на выставке в рамках рабочей программы Всероссийского муниципального форума „Малая Родина — Сила России“. Понимаю восторг салехардцев, кто посетил международную выставку-форум „Россия“ на ВДНХ», — написал Алексей Титовский в telegram-канале. В ходе работы форума мэры со всей России ознакомятся с лучшими муниципальными практиками. Также главы будут заимствовать опыт друг друга. Титовский обещал перед внедрением новинок посоветоваться с жителями окружной столицы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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