Главы всех муниципалитетов ЯНАО 15 января работают в Москве на всероссийском форуме «Малая Родина — Сила России». В рамках работы мэры посетили выставку «Россия» на ВДНХ, впечатлениями об этом поделился глава Салехарда Алексей Титовский.
«С коллегами побывали сегодня на выставке в рамках рабочей программы Всероссийского муниципального форума „Малая Родина — Сила России“. Понимаю восторг салехардцев, кто посетил международную выставку-форум „Россия“ на ВДНХ», — написал Алексей Титовский в telegram-канале.
В ходе работы форума мэры со всей России ознакомятся с лучшими муниципальными практиками. Также главы будут заимствовать опыт друг друга. Титовский обещал перед внедрением новинок посоветоваться с жителями окружной столицы.
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