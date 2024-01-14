Мэры ЯНАО уехали в Москву для работы на форуме. Фото

Мэры ЯНАО посетили выставку «Россия» на ВДНХ

15 января 2024 в 17:55 Размер текста - 17 +

Главы городов ЯНАО съехались на форум в Москве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Главы всех муниципалитетов ЯНАО 15 января работают в Москве на всероссийском форуме «Малая Родина — Сила России». В рамках работы мэры посетили выставку «Россия» на ВДНХ, впечатлениями об этом поделился глава Салехарда Алексей Титовский. «С коллегами побывали сегодня на выставке в рамках рабочей программы Всероссийского муниципального форума „Малая Родина — Сила России“. Понимаю восторг салехардцев, кто посетил международную выставку-форум „Россия“ на ВДНХ», — написал Алексей Титовский в telegram-канале. В ходе работы форума мэры со всей России ознакомятся с лучшими муниципальными практиками. Также главы будут заимствовать опыт друг друга. Титовский обещал перед внедрением новинок посоветоваться с жителями окружной столицы. Главы муниципалитетов ЯНАО работают в Москве Фото: telegram-канал Алексея Титовского — https://t.me/titovsky_al/4138

Главы всех муниципалитетов ЯНАО 15 января работают в Москве на всероссийском форуме «Малая Родина — Сила России». В рамках работы мэры посетили выставку «Россия» на ВДНХ, впечатлениями об этом поделился глава Салехарда Алексей Титовский. «С коллегами побывали сегодня на выставке в рамках рабочей программы Всероссийского муниципального форума „Малая Родина — Сила России“. Понимаю восторг салехардцев, кто посетил международную выставку-форум „Россия“ на ВДНХ», — написал Алексей Титовский в telegram-канале. В ходе работы форума мэры со всей России ознакомятся с лучшими муниципальными практиками. Также главы будут заимствовать опыт друг друга. Титовский обещал перед внедрением новинок посоветоваться с жителями окружной столицы.