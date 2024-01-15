15 января 2024

Тюменская прокуратура заинтересовалась свалкой останков животных

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего замдиректора РНЦ ВТО «Илизарова» Фролова Ивана. Курган, уголовное дело, прокурор, прокуратура
Жители СНТ нашли свалку с останками животных Фото:

В Тюмени прокуратура проверит свалку останков животных, которую обнаружили жители СНТ «Заря». Об этом сообщили в telegram-канале регионального ведомства.

«В социальных сетях размещена информация по факту обнаружения свалки биологических отходов в районе садоводческого общества „Заря“ в Тюменском районе. Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура по изложенным в информации фактам организовала проверку исполнения требований ветеринарного и природоохранного законодательства», — сообщили в прокуратуре.

Ранее URA.RU писало, что жители СНТ нашли свалку с останками животных. Как утверждали местные, захоронение незаконное.

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В Тюмени прокуратура проверит свалку останков животных, которую обнаружили жители СНТ «Заря». Об этом сообщили в telegram-канале регионального ведомства. «В социальных сетях размещена информация по факту обнаружения свалки биологических отходов в районе садоводческого общества „Заря“ в Тюменском районе. Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура по изложенным в информации фактам организовала проверку исполнения требований ветеринарного и природоохранного законодательства», — сообщили в прокуратуре. Ранее URA.RU писало, что жители СНТ нашли свалку с останками животных. Как утверждали местные, захоронение незаконное.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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