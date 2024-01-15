Тюменская прокуратура заинтересовалась свалкой останков животных

Жители СНТ нашли свалку с останками животных
В Тюмени прокуратура проверит свалку останков животных, которую обнаружили жители СНТ «Заря». Об этом сообщили в telegram-канале регионального ведомства.
«В социальных сетях размещена информация по факту обнаружения свалки биологических отходов в районе садоводческого общества „Заря“ в Тюменском районе. Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура по изложенным в информации фактам организовала проверку исполнения требований ветеринарного и природоохранного законодательства», — сообщили в прокуратуре.
Ранее URA.RU писало, что жители СНТ нашли свалку с останками животных. Как утверждали местные, захоронение незаконное.
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