15 января 2024

В аэропортах ЯНАО задержаны рейсы из-за тумана. Скрин

Из-за непогоды в Салехарде и Новом Уренгое задерживаются авиарейсы
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт "Кольцово" во время снегопада. Екатеринбург, снег, аэропорт, нелетная погода, зима, непогода, впп, самолет, взлетно-посадочная полоса, взлетное поле
Из-за неблагоприятной погоды задержаны и отменены рейсы из аэропортов Ямала Фото:

В аэропорту Салехарда (ЯНАО) задержан вылет вертолета в Мужи, а рейс в Сеяху отменен. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.

«Рейс в Сеяху должен был вылететь 16 января в 09:00, но был отменен. Вылет рейса в Мужи задерживается. Время отправления вертолета неизвестно», — следует из онлайн-табло Салехарда.

В аэропорту Нового Уренгоя отменен рейс в поселок Диксон Красноярского края. Задерживаются вылеты бортов в Бугульму, Новый Порт и Бованенково. Время отправления авиарейсов так же неизвестно.

В Салехарде отменен один рейс, вертолет в Мужи задерживается
В Салехарде отменен один рейс, вертолет в Мужи задерживается
Фото:
В Новом Уренгое отменили рейс в Диксон, три рейса задержаны
В Новом Уренгое отменили рейс в Диксон, три рейса задержаны
Фото:

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В аэропорту Салехарда (ЯНАО) задержан вылет вертолета в Мужи, а рейс в Сеяху отменен. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. «Рейс в Сеяху должен был вылететь 16 января в 09:00, но был отменен. Вылет рейса в Мужи задерживается. Время отправления вертолета неизвестно», — следует из онлайн-табло Салехарда. В аэропорту Нового Уренгоя отменен рейс в поселок Диксон Красноярского края. Задерживаются вылеты бортов в Бугульму, Новый Порт и Бованенково. Время отправления авиарейсов так же неизвестно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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