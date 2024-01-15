Из-за непогоды в Салехарде и Новом Уренгое задерживаются авиарейсы

Из-за неблагоприятной погоды задержаны и отменены рейсы из аэропортов Ямала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В аэропорту Салехарда (ЯНАО) задержан вылет вертолета в Мужи, а рейс в Сеяху отменен. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.

«Рейс в Сеяху должен был вылететь 16 января в 09:00, но был отменен. Вылет рейса в Мужи задерживается. Время отправления вертолета неизвестно», — следует из онлайн-табло Салехарда.

В аэропорту Нового Уренгоя отменен рейс в поселок Диксон Красноярского края. Задерживаются вылеты бортов в Бугульму, Новый Порт и Бованенково. Время отправления авиарейсов так же неизвестно.

В Салехарде отменен один рейс, вертолет в Мужи задерживается Фото: скрин онлайн-табло аэропорта в Салехарде