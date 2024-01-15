Из-за неблагоприятной погоды задержаны и отменены рейсы из аэропортов Ямала
В аэропорту Салехарда (ЯНАО) задержан вылет вертолета в Мужи, а рейс в Сеяху отменен. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.
«Рейс в Сеяху должен был вылететь 16 января в 09:00, но был отменен. Вылет рейса в Мужи задерживается. Время отправления вертолета неизвестно», — следует из онлайн-табло Салехарда.
В аэропорту Нового Уренгоя отменен рейс в поселок Диксон Красноярского края. Задерживаются вылеты бортов в Бугульму, Новый Порт и Бованенково. Время отправления авиарейсов так же неизвестно.
В Салехарде отменен один рейс, вертолет в Мужи задерживается
В Новом Уренгое отменили рейс в Диксон, три рейса задержаны
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