Курганские полицейские поймали лжетаксиста, обманувшего жителей пяти городов

Курганские полицейские выявили лжетаксиста в городе Казани, который обманул жителей пяти городов, в том числе Кургана. Мужчина с помощью специальной программы брал заявки на услугу курьера, а после получения предоплаты пропадал. Расследование уголовного дела окончено, в ближайшее время материалы направят в суд, сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области.
«Следователем УМВД России по г. Кургану окончено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Казани, обвиняемого в девяти эпизодах мошенничества. Обвиняемый авторизовывался в приложении в качестве водителя, устанавливал геолокацию различных городов, фактически находясь в Казани. Брал заявки на курьерскую доставку. Когда заказчики вносили предоплату за услуги курьера, фигурант присваивал их денежные средства, отказывался от заявки и переставал выходить на связь», — пояснили в ведомстве.
Мужчина купил логины и пароли от личных кабинетов водителей такси. Также он установил на компьютер программное обеспечение, которое позволяет подменять данные о геолокации. Таким образом, с февраля по август 2023 года подозреваемый обманул жителей Владивостока, Красноярска, Иркутска и Хабаровска, а также четверых граждан, находившихся на территории Кургана. Общий материальный ущерб составил более 37 тысяч рублей. Во время командировки в Казань курганские оперативники задержали мужчину и он признался в содеянном.
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