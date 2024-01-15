Курганские полицейские поймали лжетаксиста, обманувшего жителей пяти городов

16 января 2024 в 13:04 Размер текста - 17 +

Житель Казани обманывал клиентов сервисов заказа такси Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские полицейские выявили лжетаксиста в городе Казани, который обманул жителей пяти городов, в том числе Кургана. Мужчина с помощью специальной программы брал заявки на услугу курьера, а после получения предоплаты пропадал. Расследование уголовного дела окончено, в ближайшее время материалы направят в суд, сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области. «Следователем УМВД России по г. Кургану окончено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Казани, обвиняемого в девяти эпизодах мошенничества. Обвиняемый авторизовывался в приложении в качестве водителя, устанавливал геолокацию различных городов, фактически находясь в Казани. Брал заявки на курьерскую доставку. Когда заказчики вносили предоплату за услуги курьера, фигурант присваивал их денежные средства, отказывался от заявки и переставал выходить на связь», — пояснили в ведомстве. Мужчина купил логины и пароли от личных кабинетов водителей такси. Также он установил на компьютер программное обеспечение, которое позволяет подменять данные о геолокации. Таким образом, с февраля по август 2023 года подозреваемый обманул жителей Владивостока, Красноярска, Иркутска и Хабаровска, а также четверых граждан, находившихся на территории Кургана. Общий материальный ущерб составил более 37 тысяч рублей. Во время командировки в Казань курганские оперативники задержали мужчину и он признался в содеянном. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганские полицейские выявили лжетаксиста в городе Казани, который обманул жителей пяти городов, в том числе Кургана. Мужчина с помощью специальной программы брал заявки на услугу курьера, а после получения предоплаты пропадал. Расследование уголовного дела окончено, в ближайшее время материалы направят в суд, сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области. «Следователем УМВД России по г. Кургану окончено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Казани, обвиняемого в девяти эпизодах мошенничества. Обвиняемый авторизовывался в приложении в качестве водителя, устанавливал геолокацию различных городов, фактически находясь в Казани. Брал заявки на курьерскую доставку. Когда заказчики вносили предоплату за услуги курьера, фигурант присваивал их денежные средства, отказывался от заявки и переставал выходить на связь», — пояснили в ведомстве. Мужчина купил логины и пароли от личных кабинетов водителей такси. Также он установил на компьютер программное обеспечение, которое позволяет подменять данные о геолокации. Таким образом, с февраля по август 2023 года подозреваемый обманул жителей Владивостока, Красноярска, Иркутска и Хабаровска, а также четверых граждан, находившихся на территории Кургана. Общий материальный ущерб составил более 37 тысяч рублей. Во время командировки в Казань курганские оперативники задержали мужчину и он признался в содеянном.