В Тюмени умер заслуженный учитель РФ Николай Квитов

16 января 2024 в 13:13 Размер текста - 17 +

Мужчина работал в тюменских школах №11 и 43 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени умер заслуженный учитель РФ и мастер спорта по спортивному ориентированию Николай Квитов. Об этом сообщили в региональном департаменте спорта и молодежной политики. «На 74-м году жизни скончался заслуженный учитель России, отличник физической культуры России, мастер спорта России по спортивному ориентированию (точному), кандидат в мастера спорта СССР по шашкам Николай Квитов. Николай Николаевич — один из тех немногих, про кого говорят: учитель по призванию», — сообщили в департаменте. Мужчина работал в тюменских школах №11 и 43. Он больше 20 лет проводил соревнования по футболу среди дворовых команд.

В Тюмени умер заслуженный учитель РФ и мастер спорта по спортивному ориентированию Николай Квитов. Об этом сообщили в региональном департаменте спорта и молодежной политики. «На 74-м году жизни скончался заслуженный учитель России, отличник физической культуры России, мастер спорта России по спортивному ориентированию (точному), кандидат в мастера спорта СССР по шашкам Николай Квитов. Николай Николаевич — один из тех немногих, про кого говорят: учитель по призванию», — сообщили в департаменте. Мужчина работал в тюменских школах №11 и 43. Он больше 20 лет проводил соревнования по футболу среди дворовых команд.