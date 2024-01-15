В Тюмени умер заслуженный учитель РФ Николай Квитов

Мужчина работал в тюменских школах №11 и 43
В Тюмени умер заслуженный учитель РФ и мастер спорта по спортивному ориентированию Николай Квитов. Об этом сообщили в региональном департаменте спорта и молодежной политики.
«На 74-м году жизни скончался заслуженный учитель России, отличник физической культуры России, мастер спорта России по спортивному ориентированию (точному), кандидат в мастера спорта СССР по шашкам Николай Квитов. Николай Николаевич — один из тех немногих, про кого говорят: учитель по призванию», — сообщили в департаменте.
Мужчина работал в тюменских школах №11 и 43. Он больше 20 лет проводил соревнования по футболу среди дворовых команд.
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