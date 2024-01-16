Уральского участкового, поругавшегося с МВД, хотят отправить на психэкспертизу

16 января 2024 в 16:06 Размер текста - 17 +

Свердловского экс-участкового из Шали Юрия Золотко, который обвинил начальство в укрывательстве трех трупов в могиле и попал под уголовное дело, хотят поместить в медучреждение для проведения психиатрической экспертизы. Об этом URA.RU сообщили в Шалинском районном суде. Очередной судебный процесс был назначен на 16 января. «Следователь подал ходатайство о помещении подсудимого в медицинское учреждение для проведения психиатрической экспертизы. Но Золотко заявил об отводе судьи. Его ходатайство было удовлетворено, заседание пока отложили», — пояснили в суде. В пресс-службе СУ СК по Свердловской области от комментариев по теме отказались. История Золотко началась в конце 2023 года, когда он публично рассказал о могиле с тремя трупами. Он обвинил начальство шалинской полиции в укрывательстве тел. Эту информацию в свердловском СК назвали ложной. После этого в доме бывшего полицейского провели обыск, а его увезли в полицию. Против него было возбуждено уголовно дело за превышение должностных полномочий. Его обвинили в трех эпизодах избиения людей. 14 января его отправили под домашний арест. Подробнее о деле Золотко — в сюжете URA.RU.