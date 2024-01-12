Силовики объяснили арест свердловского полицейского, рассказавшего о трупах в могиле

СКР: свердловский полицейский, рассказавший о трупах в могиле, избивал людей

13 января 2024 в 19:26 Размер текста - 17 +

Юрию Золотко грозит до десяти лет лишения свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший участковый из поселка Шаля (Свердловская область) Юрий Золотко, рассказавший о трех трупах в одной могиле, был арестован за то, что будучи должностным лицом, превысил свои полномочия, избив трех граждан. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального СУ СКР. «Следственным отделом по городу Первоуральск регионального СКР бывшему участковому уполномоченному полиции отделения УУП и ПДН МО МВД России „Шалинский“ предъявлено обвинение в трех эпизодах преступления (предусмотренного частью 3 статьи 286 УК РФ — превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до десяти лет лишения свободы. По версии следствия, в период 2019—2021 годов указанный гражданин, являясь на тот период сотрудником службы участковых уполномоченных полиции, применил физическое насилие в отношении трех граждан», — сказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. Следователи провели опрос свидетелей обыска в доме Золотко, в ходе которого были изъяты ряд предметов. В ведомстве отметили, что обвинения задержанного в отношении сотрудников МВД, которые якобы причастны к сокрытию информации о телах, в ходе проверки не подтвердились. Трупы направлены на экспертизу. По словам пресс-секретаря ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых, сотрудники полиции выявили и задокументировали противоправную деятельность бывшего участкового. «Обвиняемый был уволен из ОВД в ноябре 2022 года за проступок, порочащий честь силового ведомства. В 2023 году ему удалось восстановиться на службе, однако решением двух судебных инстанций его увольнение было признано законным», — отметил полковник Горелых. В конце 2023 года Золотко сообщил в СМИ о трех трупах, которые спрятаны в одной могиле. После чего он написал заявление в СК. 12 января домой к бывшему силовику приехали мужчины с автоматами, представившись следователями. На следующий день в доме задержанного прошли обыски. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший участковый из поселка Шаля (Свердловская область) Юрий Золотко, рассказавший о трех трупах в одной могиле, был арестован за то, что будучи должностным лицом, превысил свои полномочия, избив трех граждан. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального СУ СКР. «Следственным отделом по городу Первоуральск регионального СКР бывшему участковому уполномоченному полиции отделения УУП и ПДН МО МВД России „Шалинский“ предъявлено обвинение в трех эпизодах преступления (предусмотренного частью 3 статьи 286 УК РФ — превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до десяти лет лишения свободы. По версии следствия, в период 2019—2021 годов указанный гражданин, являясь на тот период сотрудником службы участковых уполномоченных полиции, применил физическое насилие в отношении трех граждан», — сказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. Следователи провели опрос свидетелей обыска в доме Золотко, в ходе которого были изъяты ряд предметов. В ведомстве отметили, что обвинения задержанного в отношении сотрудников МВД, которые якобы причастны к сокрытию информации о телах, в ходе проверки не подтвердились. Трупы направлены на экспертизу. По словам пресс-секретаря ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых, сотрудники полиции выявили и задокументировали противоправную деятельность бывшего участкового. «Обвиняемый был уволен из ОВД в ноябре 2022 года за проступок, порочащий честь силового ведомства. В 2023 году ему удалось восстановиться на службе, однако решением двух судебных инстанций его увольнение было признано законным», — отметил полковник Горелых. В конце 2023 года Золотко сообщил в СМИ о трех трупах, которые спрятаны в одной могиле. После чего он написал заявление в СК. 12 января домой к бывшему силовику приехали мужчины с автоматами, представившись следователями. На следующий день в доме задержанного прошли обыски.