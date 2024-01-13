Уральского экс-участкового, обвинившего МВД в сокрытии трупов, отправили домой. Фото, видео

14 января 2024 в 13:13 Размер текста - 17 +

Золотко освободили из-под стражи в зале суда Фото: Илья Московец, URA.RU новость из сюжета Экс-силовик обвинил руководство в сокрытии трех трупов и стал фигурантом уголовного дела Бывшего участкового из поселка Шаля (Свердловская область) Юрия Золотко, который обвинил руководство шалинской полиции в сокрытии трех трупов и вскоре стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий, отправили под домашний арест. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала Шалинского райсуда. Золотко будет находиться под домашним арестом до 11 марта. Бывшего участкового освободили из-под стражи в зале суда. По версии следствия, Золотко ударил троих людей в период с 2019 по 2021 год. По словам его супруги Кристины Золотко, он защищался от ранее судимых людей, которых в свое время помогал задерживать. По этим фактам проводилась служебная проверка, которая, как уверяет Кристина Золотко, не выявила нарушений со стороны Юрия. Однако сейчас Золотко грозит до десяти лет колонии. В конце 2023 года участковый рассказал СМИ о могиле, в которой находится три трупа. Он обвинил начальство шалинской полиции в укрывательстве тел. В свердловском СК эту информацию назвали ложной. А тела отправили на экспертизу. Днем 12 января Золотко задержали. К нему домой пришли люди с автоматами, которые представились следователи. Они провели обыск. Из дома силовика забрали технику, на которой якобы могут храниться вещественные доказательства. Из системы МВД Золотко увольняли осенью 2022 года за «поступок, порочащий честь силового ведомства». Спустя год он смог восстановиться через суд. Но вышестоящие суды признали увольнение законным. Фото: Илья Московец, URA.RU Фото: Илья Московец, URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывшего участкового из поселка Шаля (Свердловская область) Юрия Золотко, который обвинил руководство шалинской полиции в сокрытии трех трупов и вскоре стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий, отправили под домашний арест. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала Шалинского райсуда. Золотко будет находиться под домашним арестом до 11 марта. Бывшего участкового освободили из-под стражи в зале суда. По версии следствия, Золотко ударил троих людей в период с 2019 по 2021 год. По словам его супруги Кристины Золотко, он защищался от ранее судимых людей, которых в свое время помогал задерживать. По этим фактам проводилась служебная проверка, которая, как уверяет Кристина Золотко, не выявила нарушений со стороны Юрия. Однако сейчас Золотко грозит до десяти лет колонии. В конце 2023 года участковый рассказал СМИ о могиле, в которой находится три трупа. Он обвинил начальство шалинской полиции в укрывательстве тел. В свердловском СК эту информацию назвали ложной. А тела отправили на экспертизу. Днем 12 января Золотко задержали. К нему домой пришли люди с автоматами, которые представились следователи. Они провели обыск. Из дома силовика забрали технику, на которой якобы могут храниться вещественные доказательства. Из системы МВД Золотко увольняли осенью 2022 года за «поступок, порочащий честь силового ведомства». Спустя год он смог восстановиться через суд. Но вышестоящие суды признали увольнение законным.