Подросток, обвиняемый в двойном убийстве в Екатеринбурге, насиловал подругу. Фото

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Избрание меры пресечения подростку Дмитрию Дубовичу. Екатеринбург, уголовное дело, арест, подозреваемый, подсудимый, судебное заседание, суд, клетка, подросток убийца, дубович дмитрий
Подросток, обвиняемый в убийстве, находится в СИЗО Фото:
новость из сюжета
Школьник зарезал свою подругу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 16-летний подросток, обвиняемый в убийстве 14-летней Ирины (имя изменено), с которой был в отношениях, и ее матери Сортировке, до трагедии насиловал в подъезде эту школьницу. Об этом URA.RU сообщил один из родственников погибшей девочки.

«Это все происходило прямо на лестничной клетке. Как-то я пришел в гости к Ирине, а в подъезде лежали ее часы. Я сразу все понял, отнес ей их и стал расспрашивать, но она отмалчивалась. Я просил, чтобы она написала заявление на парня, но она отказывалась», — поделился собеседник агентства. И добавил, что несколько раз уговаривал Ирину расстаться с молодым человеком.

О двойном убийстве в Железнодорожном районе Екатеринбурга стало известно 14 ноября 2023 года. Подозреваемым стал 16-летний школьник. Предположительно, он зарезал подругу из-за ревности к старшему брату, а ее маму — чтобы скрыть первое преступление. Затем он своровал банковскую карточку женщины. Парень находится в СИЗО, его признали вменяемым. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

На фото — предполагаемый убийца (справа), погибшая (вторая справа) и их друзья
На фото — предполагаемый убийца (справа), погибшая (вторая справа) и их друзья
Фото:

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В Екатеринбурге 16-летний подросток, обвиняемый в убийстве 14-летней Ирины (имя изменено), с которой был в отношениях, и ее матери Сортировке, до трагедии насиловал в подъезде эту школьницу. Об этом URA.RU сообщил один из родственников погибшей девочки. «Это все происходило прямо на лестничной клетке. Как-то я пришел в гости к Ирине, а в подъезде лежали ее часы. Я сразу все понял, отнес ей их и стал расспрашивать, но она отмалчивалась. Я просил, чтобы она написала заявление на парня, но она отказывалась», — поделился собеседник агентства. И добавил, что несколько раз уговаривал Ирину расстаться с молодым человеком. О двойном убийстве в Железнодорожном районе Екатеринбурга стало известно 14 ноября 2023 года. Подозреваемым стал 16-летний школьник. Предположительно, он зарезал подругу из-за ревности к старшему брату, а ее маму — чтобы скрыть первое преступление. Затем он своровал банковскую карточку женщины. Парень находится в СИЗО, его признали вменяемым. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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