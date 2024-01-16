Подросток, обвиняемый в двойном убийстве в Екатеринбурге, насиловал подругу. Фото

16 января 2024 в 18:38 Размер текста - 17 +

Подросток, обвиняемый в убийстве, находится в СИЗО Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Школьник зарезал свою подругу в Екатеринбурге В Екатеринбурге 16-летний подросток, обвиняемый в убийстве 14-летней Ирины (имя изменено), с которой был в отношениях, и ее матери Сортировке, до трагедии насиловал в подъезде эту школьницу. Об этом URA.RU сообщил один из родственников погибшей девочки. «Это все происходило прямо на лестничной клетке. Как-то я пришел в гости к Ирине, а в подъезде лежали ее часы. Я сразу все понял, отнес ей их и стал расспрашивать, но она отмалчивалась. Я просил, чтобы она написала заявление на парня, но она отказывалась», — поделился собеседник агентства. И добавил, что несколько раз уговаривал Ирину расстаться с молодым человеком. О двойном убийстве в Железнодорожном районе Екатеринбурга стало известно 14 ноября 2023 года. Подозреваемым стал 16-летний школьник. Предположительно, он зарезал подругу из-за ревности к старшему брату, а ее маму — чтобы скрыть первое преступление. Затем он своровал банковскую карточку женщины. Парень находится в СИЗО, его признали вменяемым. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU. На фото — предполагаемый убийца (справа), погибшая (вторая справа) и их друзья Фото: предоставлено родственником погибшей школьницы

В Екатеринбурге 16-летний подросток, обвиняемый в убийстве 14-летней Ирины (имя изменено), с которой был в отношениях, и ее матери Сортировке, до трагедии насиловал в подъезде эту школьницу. Об этом URA.RU сообщил один из родственников погибшей девочки. «Это все происходило прямо на лестничной клетке. Как-то я пришел в гости к Ирине, а в подъезде лежали ее часы. Я сразу все понял, отнес ей их и стал расспрашивать, но она отмалчивалась. Я просил, чтобы она написала заявление на парня, но она отказывалась», — поделился собеседник агентства. И добавил, что несколько раз уговаривал Ирину расстаться с молодым человеком. О двойном убийстве в Железнодорожном районе Екатеринбурга стало известно 14 ноября 2023 года. Подозреваемым стал 16-летний школьник. Предположительно, он зарезал подругу из-за ревности к старшему брату, а ее маму — чтобы скрыть первое преступление. Затем он своровал банковскую карточку женщины. Парень находится в СИЗО, его признали вменяемым. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.