Руководству Курганской областной больницы удалось сократить дефицит кадров

В Курганскую областную больницу пришли работать более 80 врачей

07 января 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

В больницу устраиваются работать как опытные врачи, так и молодые специалисты Фото: Анна Майорова © URA.RU За последние три года в Курганскую областную клиническую больницу пришли работать 83 врача. Об этом рассказал глава медучреждения Николай Плотников. По его словам, поддержку в кадровом вопросе оказывает команда губернатора региона Вадима Шумкова. «Мы в последние годы активно занимаемся кадровой политикой. В прошлом году к нам на работу пришли 28 врачей, среди которых и молодые специалисты, и более опытный персонал из других регионов. За последние три года в областную больницу устроились 83 врача. Мы считаем это своей большой заслугой», — отметил он. Интервью с Николаем Плотниковым опубликовано в telegram-канале правительства области. По мнению главврача, одним из основных стимулов притяжения для молодых специалистов служит институт наставничества, который есть в учреждении. Он позволяет неопытному персоналу быстро освоить специальность и развить профессиональные навыки. В целом за последние три года число врачей в области выросло на 13%, обеспеченность средними медработниками — на 10%. В 2023 году из других регионов в Курганскую область прибыли 62 врача и 57 человек среднего медицинского персонала, отмечал Шумков. Правительство реализует комплекс мер, чтобы справиться с дефицитом кадров. В регионе при трудоустройстве для врачей предусмотрены компенсационные выплаты. Команда Шумкова планирует расширить перечень их получателей. Удовлетворенность жителей области качеством оказания медпомощи также возросла. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За последние три года в Курганскую областную клиническую больницу пришли работать 83 врача. Об этом рассказал глава медучреждения Николай Плотников. По его словам, поддержку в кадровом вопросе оказывает команда губернатора региона Вадима Шумкова. «Мы в последние годы активно занимаемся кадровой политикой. В прошлом году к нам на работу пришли 28 врачей, среди которых и молодые специалисты, и более опытный персонал из других регионов. За последние три года в областную больницу устроились 83 врача. Мы считаем это своей большой заслугой», — отметил он. Интервью с Николаем Плотниковым опубликовано в telegram-канале правительства области. По мнению главврача, одним из основных стимулов притяжения для молодых специалистов служит институт наставничества, который есть в учреждении. Он позволяет неопытному персоналу быстро освоить специальность и развить профессиональные навыки. В целом за последние три года число врачей в области выросло на 13%, обеспеченность средними медработниками — на 10%. В 2023 году из других регионов в Курганскую область прибыли 62 врача и 57 человек среднего медицинского персонала, отмечал Шумков. Правительство реализует комплекс мер, чтобы справиться с дефицитом кадров. В регионе при трудоустройстве для врачей предусмотрены компенсационные выплаты. Команда Шумкова планирует расширить перечень их получателей. Удовлетворенность жителей области качеством оказания медпомощи также возросла.