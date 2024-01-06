Руководству Курганской областной больницы удалось сократить дефицит кадров

За последние три года в Курганскую областную клиническую больницу пришли работать 83 врача. Об этом рассказал глава медучреждения Николай Плотников. По его словам, поддержку в кадровом вопросе оказывает команда губернатора региона Вадима Шумкова.
«Мы в последние годы активно занимаемся кадровой политикой. В прошлом году к нам на работу пришли 28 врачей, среди которых и молодые специалисты, и более опытный персонал из других регионов. За последние три года в областную больницу устроились 83 врача. Мы считаем это своей большой заслугой», — отметил он. Интервью с Николаем Плотниковым опубликовано в telegram-канале правительства области.
По мнению главврача, одним из основных стимулов притяжения для молодых специалистов служит институт наставничества, который есть в учреждении. Он позволяет неопытному персоналу быстро освоить специальность и развить профессиональные навыки.
В целом за последние три года число врачей в области выросло на 13%, обеспеченность средними медработниками — на 10%. В 2023 году из других регионов в Курганскую область прибыли 62 врача и 57 человек среднего медицинского персонала, отмечал Шумков. Правительство реализует комплекс мер, чтобы справиться с дефицитом кадров. В регионе при трудоустройстве для врачей предусмотрены компенсационные выплаты. Команда Шумкова планирует расширить перечень их получателей. Удовлетворенность жителей области качеством оказания медпомощи также возросла.
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