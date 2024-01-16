16 января 2024

В Кургане задержали женщину, которая передала мужу в больницу сок с наркотиками

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, полицейские, автомобиль, полиция
Полиция задержала жительницу Кургана с наркотиками Фото:

В Кургане сотрудники полиции задержали женщину, которая передала мужу в больницу наркотик, разбавленный в соке. Об этом сообщается на сайте УМВД Курганской области.

«Сотрудниками УМВД региона задержана 33-летняя жительница Кургана, у которой в ходе личного досмотра обнаружен метадон общей массой 3,29 грамма. У гражданки были изъяты электронные весы и мерная ложка. <…> Также женщина передала своему супругу в медучреждение упаковку сока с растворенным в нем наркотиком. Напиток, предположительно содержащий запрещенное вещество, изъят», — говорится в сообщении ведомства.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее URA.RU писало, что полиция обезвредила девять ОПГ, поставлявших наркотики в Курганскую область. Всего по итогам 2023 года, было выявлено свыше 1,3 тысячи наркопреступлений. На 38 человек были возбуждены уголовные дела, сообщали в региональном УМВД.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане сотрудники полиции задержали женщину, которая передала мужу в больницу наркотик, разбавленный в соке. Об этом сообщается на сайте УМВД Курганской области. «Сотрудниками УМВД региона задержана 33-летняя жительница Кургана, у которой в ходе личного досмотра обнаружен метадон общей массой 3,29 грамма. У гражданки были изъяты электронные весы и мерная ложка. <…> Также женщина передала своему супругу в медучреждение упаковку сока с растворенным в нем наркотиком. Напиток, предположительно содержащий запрещенное вещество, изъят», — говорится в сообщении ведомства. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до десяти лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что полиция обезвредила девять ОПГ, поставлявших наркотики в Курганскую область. Всего по итогам 2023 года, было выявлено свыше 1,3 тысячи наркопреступлений. На 38 человек были возбуждены уголовные дела, сообщали в региональном УМВД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...