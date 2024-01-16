В Кургане задержали женщину, которая передала мужу в больницу сок с наркотиками

17 января 2024 в 13:29 Размер текста - 17 +

Полиция задержала жительницу Кургана с наркотиками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане сотрудники полиции задержали женщину, которая передала мужу в больницу наркотик, разбавленный в соке. Об этом сообщается на сайте УМВД Курганской области. «Сотрудниками УМВД региона задержана 33-летняя жительница Кургана, у которой в ходе личного досмотра обнаружен метадон общей массой 3,29 грамма. У гражданки были изъяты электронные весы и мерная ложка. <…> Также женщина передала своему супругу в медучреждение упаковку сока с растворенным в нем наркотиком. Напиток, предположительно содержащий запрещенное вещество, изъят», — говорится в сообщении ведомства. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до десяти лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что полиция обезвредила девять ОПГ, поставлявших наркотики в Курганскую область. Всего по итогам 2023 года, было выявлено свыше 1,3 тысячи наркопреступлений. На 38 человек были возбуждены уголовные дела, сообщали в региональном УМВД.

В Кургане сотрудники полиции задержали женщину, которая передала мужу в больницу наркотик, разбавленный в соке. Об этом сообщается на сайте УМВД Курганской области. «Сотрудниками УМВД региона задержана 33-летняя жительница Кургана, у которой в ходе личного досмотра обнаружен метадон общей массой 3,29 грамма. У гражданки были изъяты электронные весы и мерная ложка. <…> Также женщина передала своему супругу в медучреждение упаковку сока с растворенным в нем наркотиком. Напиток, предположительно содержащий запрещенное вещество, изъят», — говорится в сообщении ведомства. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до десяти лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что полиция обезвредила девять ОПГ, поставлявших наркотики в Курганскую область. Всего по итогам 2023 года, было выявлено свыше 1,3 тысячи наркопреступлений. На 38 человек были возбуждены уголовные дела, сообщали в региональном УМВД.