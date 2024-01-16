Суд Салехарда вынес приговор водителю, по вине которого погибла девочка

Суд Салехарда (ЯНАО) приговорил к двум с половиной годам колонии-поселения водителя, который сбил девочку на пешеходном переходе. В результате ДТП в октябре 2023 года, девочка скончалась, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.
«Суд назначил виновнику ДТП наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев с отбыванием в колонии-поселении. С учетом понесенных моральных страданий и потери дочери родителям погибшей школьницы, в их пользу взыскано четыре с половиной миллиона рублей в счет возмещения морального вреда, причиненного преступлением», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале.
После отбывания наказания, ямалец еще два года не сможет управлять транспортными средствами и заниматься деятельностью, связанной с их эксплуатацией. Это так же определено судебным решением.
Смертельное ДТП в окружной столице произошло вечером 3 октября. Водитель УАЗ Patriot на пешеходном переходе сбил девочку 2011 года рождения. Приехавшие на место ДТП медики пытались спасти ребенка, несмотря на их усилия девочка скончалась от полученных травм. В отношении водителя было возбуждено уголовное дело, материалы которого были переданы в суд следователями окружного следственного управления СК РФ.
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