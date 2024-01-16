С поезда, идущего на Новый Уренгой, сняли вахтовика с гашишем

В поезде «Казань — Новый Уренгой» сотрудники Сургутской транспортной полиции задержали буйного пассажира, который следовал на работу в поселок Пурпе ЯНАО. В бутылке из-под геля для душа он перевозил гашиш массой два грамма, сообщается на сайте Уральского управления на транспорте МВД России.
«Поведение и состояние гражданина мало походило на воздействие алкоголя, потому полицейские решили досмотреть личные вещи проблемного пассажира. Опасения стражей порядка оказались не напрасными — в багаже мужчины в бутылке с из-под геля для душа стражи порядка обнаружили сверток со прессованным веществом растительного происхождения темно-коричневого цвета», — комментируют в управлении.
По данным экспертизы, изъятое средство оказалось гашишем массой 2,01 грамма. На допросе мужчина рассказал, что ехал в ямальский поселок Пурпе, где на одном из предприятий работает монтажником. Возбуждено уголовное дело.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) в ходе оперативных мероприятий полицейские накрыли домашнюю мини-нарколабораторию. В отношении ее хозяина возбуждено уголовное дело.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.