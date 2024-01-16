16 января 2024

С поезда, идущего на Новый Уренгой, сняли вахтовика с гашишем

Вахтовик из ЯНАО перевозил наркотики в бутылке из-под геля для душа
© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажир поезда перевозил гашиш в бутылке из-под геля для душа Фото:

В поезде «Казань — Новый Уренгой» сотрудники Сургутской транспортной полиции задержали буйного пассажира, который следовал на работу в поселок Пурпе ЯНАО. В бутылке из-под геля для душа он перевозил гашиш массой два грамма, сообщается на сайте Уральского управления на транспорте МВД России.

«Поведение и состояние гражданина мало походило на воздействие алкоголя, потому полицейские решили досмотреть личные вещи проблемного пассажира. Опасения стражей порядка оказались не напрасными — в багаже мужчины в бутылке с из-под геля для душа стражи порядка обнаружили сверток со прессованным веществом растительного происхождения темно-коричневого цвета», — комментируют в управлении.

По данным экспертизы, изъятое средство оказалось гашишем массой 2,01 грамма. На допросе мужчина рассказал, что ехал в ямальский поселок Пурпе, где на одном из предприятий работает монтажником. Возбуждено уголовное дело.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) в ходе оперативных мероприятий полицейские накрыли домашнюю мини-нарколабораторию. В отношении ее хозяина возбуждено уголовное дело.

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В поезде «Казань — Новый Уренгой» сотрудники Сургутской транспортной полиции задержали буйного пассажира, который следовал на работу в поселок Пурпе ЯНАО. В бутылке из-под геля для душа он перевозил гашиш массой два грамма, сообщается на сайте Уральского управления на транспорте МВД России. «Поведение и состояние гражданина мало походило на воздействие алкоголя, потому полицейские решили досмотреть личные вещи проблемного пассажира. Опасения стражей порядка оказались не напрасными — в багаже мужчины в бутылке с из-под геля для душа стражи порядка обнаружили сверток со прессованным веществом растительного происхождения темно-коричневого цвета», — комментируют в управлении. По данным экспертизы, изъятое средство оказалось гашишем массой 2,01 грамма. На допросе мужчина рассказал, что ехал в ямальский поселок Пурпе, где на одном из предприятий работает монтажником. Возбуждено уголовное дело. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) в ходе оперативных мероприятий полицейские накрыли домашнюю мини-нарколабораторию. В отношении ее хозяина возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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