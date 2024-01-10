10 января 2024

В Ноябрьске полицейские накрыли нарколабораторию

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство ледового городка на площади Ленина. Курган, полиция, наряд полиции
В Ноябрьске полицейские обнаружили домашнюю нарколабораторию Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) в ходе оперативных мероприятий полицейские накрыли домашнюю мини-нарколабораторию. В отношении ее хозяина возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе окружного СУ СКР.

«Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативного мероприятия 9 января установлен факт сбыта 34-летним местным жителем его знакомой растительного наркотика. При проведении обыска в жилище подозреваемого обнаружена мини-нарколаборатория — мужчина самостоятельно выращивал наркосодержащее растение и изготавливал из него наркотик», — сообщает пресс-служба окружного СУ СКР на официальном сайте.

В отношении ноябрянина возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств». Ранее мужчина уже привлекался к ответственности по аналогичной статье. По данным источников в силовых структурах, лаборатория была оборудована лампами дневного света, там была устроена мини-теплица и создан соответствующий климат для выращивания растений, из которых хозяин незаконно добывал наркосодержащие вещества.

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В Ноябрьске (ЯНАО) в ходе оперативных мероприятий полицейские накрыли домашнюю мини-нарколабораторию. В отношении ее хозяина возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе окружного СУ СКР. «Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативного мероприятия 9 января установлен факт сбыта 34-летним местным жителем его знакомой растительного наркотика. При проведении обыска в жилище подозреваемого обнаружена мини-нарколаборатория — мужчина самостоятельно выращивал наркосодержащее растение и изготавливал из него наркотик», — сообщает пресс-служба окружного СУ СКР на официальном сайте. В отношении ноябрянина возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств». Ранее мужчина уже привлекался к ответственности по аналогичной статье. По данным источников в силовых структурах, лаборатория была оборудована лампами дневного света, там была устроена мини-теплица и создан соответствующий климат для выращивания растений, из которых хозяин незаконно добывал наркосодержащие вещества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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