В Ноябрьске полицейские накрыли нарколабораторию

11 января 2024 в 11:54 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске полицейские обнаружили домашнюю нарколабораторию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) в ходе оперативных мероприятий полицейские накрыли домашнюю мини-нарколабораторию. В отношении ее хозяина возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе окружного СУ СКР. «Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативного мероприятия 9 января установлен факт сбыта 34-летним местным жителем его знакомой растительного наркотика. При проведении обыска в жилище подозреваемого обнаружена мини-нарколаборатория — мужчина самостоятельно выращивал наркосодержащее растение и изготавливал из него наркотик», — сообщает пресс-служба окружного СУ СКР на официальном сайте. В отношении ноябрянина возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств». Ранее мужчина уже привлекался к ответственности по аналогичной статье. По данным источников в силовых структурах, лаборатория была оборудована лампами дневного света, там была устроена мини-теплица и создан соответствующий климат для выращивания растений, из которых хозяин незаконно добывал наркосодержащие вещества.

В Ноябрьске (ЯНАО) в ходе оперативных мероприятий полицейские накрыли домашнюю мини-нарколабораторию. В отношении ее хозяина возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе окружного СУ СКР. «Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативного мероприятия 9 января установлен факт сбыта 34-летним местным жителем его знакомой растительного наркотика. При проведении обыска в жилище подозреваемого обнаружена мини-нарколаборатория — мужчина самостоятельно выращивал наркосодержащее растение и изготавливал из него наркотик», — сообщает пресс-служба окружного СУ СКР на официальном сайте. В отношении ноябрянина возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств». Ранее мужчина уже привлекался к ответственности по аналогичной статье. По данным источников в силовых структурах, лаборатория была оборудована лампами дневного света, там была устроена мини-теплица и создан соответствующий климат для выращивания растений, из которых хозяин незаконно добывал наркосодержащие вещества.