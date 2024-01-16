16 января 2024

Мужчину, напавшего на памятник в Надыме, отправили на лечение. Инсайд

Житель Надыма, угрожавший ножом памятнику, оказался психически нездоров
© Служба новостей «URA.RU»
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Психбольница. Психиатрия. Челябинск., псих, палата №6, душевнобольной
Надымчанин, угрожавший памятнику «Защитникам Донбасса» нуждается в медицинской помощи Фото:

В Надыме (ЯНАО) отправили на принудительное лечение местного жителя, который вечером 16 января угрожал ножом памятнику «Защитникам Донбасса». Об этом URA.RU стало известно от источников в политических кругах.

«После беседы с полицейскими, которые установили его личность, надымчанин был отправлен на лечение в профильное медицинское учреждение, где состоит на учете у врача-психиатра. Во время ремиссии он проживает с отцом в квартире, но отец не может за ним постоянно присматривать, так как получил уголовное наказание в виде ограничения свободы», — рассказал корреспонденту агентства собеседник.

Корреспондент агентства направил запрос о состоянии здоровья пациента в пресс-службу окружного депздрава. На момент публикации новости ответ не получен.

В Надыме 16 января попал на видео мужчина, который с ножом подошел к памятнику «Защитникам Донбасса» и требовал от монумента отдать ему ребенка, которого фигура воина держит в руках. Его установили по камерам видеонаблюдения и задержали работники полиции. В настоящее время, запись с его участием, удалена из соцсети, где ее разместили.

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В Надыме (ЯНАО) отправили на принудительное лечение местного жителя, который вечером 16 января угрожал ножом памятнику «Защитникам Донбасса». Об этом URA.RU стало известно от источников в политических кругах. «После беседы с полицейскими, которые установили его личность, надымчанин был отправлен на лечение в профильное медицинское учреждение, где состоит на учете у врача-психиатра. Во время ремиссии он проживает с отцом в квартире, но отец не может за ним постоянно присматривать, так как получил уголовное наказание в виде ограничения свободы», — рассказал корреспонденту агентства собеседник. Корреспондент агентства направил запрос о состоянии здоровья пациента в пресс-службу окружного депздрава. На момент публикации новости ответ не получен. В Надыме 16 января попал на видео мужчина, который с ножом подошел к памятнику «Защитникам Донбасса» и требовал от монумента отдать ему ребенка, которого фигура воина держит в руках. Его установили по камерам видеонаблюдения и задержали работники полиции. В настоящее время, запись с его участием, удалена из соцсети, где ее разместили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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