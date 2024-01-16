16 января 2024

В Тюмени ищут организатора незаконной свалки снега. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег во дворах. Тюмень, сугроб, куча снега, снег во дворе
Неизвестный организовал незаконный снежный полигон Фото:

В Тюмени неизвестный организовал незаконный снежный полигон между поселком Московским и деревней Падерина. Теперь виновного ищут, сообщили URA.RU в городской администрации. Ранее жители в соцсетях жаловались на свалку снега.

«Квартальный выехал на эту территорию, зафиксировал сброс. Направлен запрос в ГИБДД для выявления собственника транспортного средства и привлечения к административной ответственности», — рассказали агентству в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что тюменцы жалуются на некачественную уборку снега во дворах жилых домов. По словам жителей, снег убирают, но не вывозят, оставляя огромные кучи.

Фото:

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В Тюмени неизвестный организовал незаконный снежный полигон между поселком Московским и деревней Падерина. Теперь виновного ищут, сообщили URA.RU в городской администрации. Ранее жители в соцсетях жаловались на свалку снега. «Квартальный выехал на эту территорию, зафиксировал сброс. Направлен запрос в ГИБДД для выявления собственника транспортного средства и привлечения к административной ответственности», — рассказали агентству в мэрии. Ранее URA.RU писало, что тюменцы жалуются на некачественную уборку снега во дворах жилых домов. По словам жителей, снег убирают, но не вывозят, оставляя огромные кучи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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