Неизвестный организовал незаконный снежный полигон
В Тюмени неизвестный организовал незаконный снежный полигон между поселком Московским и деревней Падерина. Теперь виновного ищут, сообщили URA.RU в городской администрации. Ранее жители в соцсетях жаловались на свалку снега.
«Квартальный выехал на эту территорию, зафиксировал сброс. Направлен запрос в ГИБДД для выявления собственника транспортного средства и привлечения к административной ответственности», — рассказали агентству в мэрии.
Ранее URA.RU писало, что тюменцы жалуются на некачественную уборку снега во дворах жилых домов. По словам жителей, снег убирают, но не вывозят, оставляя огромные кучи.
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