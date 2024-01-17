В Кургане коммунальщики из-за аварии на месяц закроют улицу для движения

18 января 2024 в 12:18 Размер текста - 17 +

В Кургане до 13 февраля закроют движение на участке улицы Школьная в микрорайоне Рябково Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане в микрорайоне Рябково перекроют движение на участке улицы Школьная из-за аварии на коллекторе. Запрет на передвижение автомобилей будет действовать до 13 февраля. Об этом сообщается в группе «АО Водный Союз» в соцсети «ВКонтакте». «Для устранения аварийной ситуации на самотечном коллекторе диаметром 500 мм по улице Школьной, будет закрыто движение автотранспорта на участке от жилого дома № 11 В до жилого дома № 9 <…> Просим водителей заранее планировать свой маршрут и выбирать альтернативные пути проезда», — сообщили в ресурсоснабжающей организации. Также указано, что снять ограничение движения планируется до вечера 13 февраля. Ранее URA.RU писало, что в микрорайоне Рябково на две недели перекрыли движение по улице Рылеева из-за подключения частных домов к централизованной канализации. Запрет должен был действовать до 23 января. Позже в «Водном Союзе» сообщили, что участок улицы будет досрочно открыт для проезда 16 января. Запрет на движение транспорта по улице Школьной продлится до 13 февраля Cкрин: 2GIS

В Кургане в микрорайоне Рябково перекроют движение на участке улицы Школьная из-за аварии на коллекторе. Запрет на передвижение автомобилей будет действовать до 13 февраля. Об этом сообщается в группе «АО Водный Союз» в соцсети «ВКонтакте». «Для устранения аварийной ситуации на самотечном коллекторе диаметром 500 мм по улице Школьной, будет закрыто движение автотранспорта на участке от жилого дома № 11 В до жилого дома № 9 <…> Просим водителей заранее планировать свой маршрут и выбирать альтернативные пути проезда», — сообщили в ресурсоснабжающей организации. Также указано, что снять ограничение движения планируется до вечера 13 февраля. Ранее URA.RU писало, что в микрорайоне Рябково на две недели перекрыли движение по улице Рылеева из-за подключения частных домов к централизованной канализации. Запрет должен был действовать до 23 января. Позже в «Водном Союзе» сообщили, что участок улицы будет досрочно открыт для проезда 16 января.