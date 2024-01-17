17 января 2024

В Кургане коммунальщики из-за аварии на месяц закроют улицу для движения

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт канализации на улице Куйбышева. Курган , улица куйбышева, въезд запрещен, кирпич
В Кургане до 13 февраля закроют движение на участке улицы Школьная в микрорайоне Рябково Фото:

В Кургане в микрорайоне Рябково перекроют движение на участке улицы Школьная из-за аварии на коллекторе. Запрет на передвижение автомобилей будет действовать до 13 февраля. Об этом сообщается в группе «АО Водный Союз» в соцсети «ВКонтакте».

«Для устранения аварийной ситуации на самотечном коллекторе диаметром 500 мм по улице Школьной, будет закрыто движение автотранспорта на участке от жилого дома № 11 В до жилого дома № 9 <…> Просим водителей заранее планировать свой маршрут и выбирать альтернативные пути проезда», — сообщили в ресурсоснабжающей организации. Также указано, что снять ограничение движения планируется до вечера 13 февраля.

Ранее URA.RU писало, что в микрорайоне Рябково на две недели перекрыли движение по улице Рылеева из-за подключения частных домов к централизованной канализации. Запрет должен был действовать до 23 января. Позже в «Водном Союзе» сообщили, что участок улицы будет досрочно открыт для проезда 16 января.

Запрет на движение транспорта по улице Школьной продлится до 13 февраля
Запрет на движение транспорта по улице Школьной продлится до 13 февраля

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В Кургане в микрорайоне Рябково перекроют движение на участке улицы Школьная из-за аварии на коллекторе. Запрет на передвижение автомобилей будет действовать до 13 февраля. Об этом сообщается в группе «АО Водный Союз» в соцсети «ВКонтакте». «Для устранения аварийной ситуации на самотечном коллекторе диаметром 500 мм по улице Школьной, будет закрыто движение автотранспорта на участке от жилого дома № 11 В до жилого дома № 9 <…> Просим водителей заранее планировать свой маршрут и выбирать альтернативные пути проезда», — сообщили в ресурсоснабжающей организации. Также указано, что снять ограничение движения планируется до вечера 13 февраля. Ранее URA.RU писало, что в микрорайоне Рябково на две недели перекрыли движение по улице Рылеева из-за подключения частных домов к централизованной канализации. Запрет должен был действовать до 23 января. Позже в «Водном Союзе» сообщили, что участок улицы будет досрочно открыт для проезда 16 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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