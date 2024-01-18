Новый корпус онкодиспансера был построен в конце 2023 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские чиновники обсуждают вероятность присоединения онкодиспансера к областной клинической больнице. Об этом URA.RU сообщили источники из медицинского сообщества. В депздраве информацию о присоединении опровергли.

«Обсуждается возможность объединения областного онкологического диспансера с областной клинической больницей. На данный момент у онкодиспансера нет главврача. Бывший главврач онкодиспансера Гиви Сепиашвили готов вернуться к работе, однако его не приглашают на должность. При этом онкодиспансеру нужен руководитель, чтобы принять новый хирургический корпус в феврале и наладить его работу», — рассказал источник из сферы здравоохранения.

Инсайдеры утверждают, что последний главврач диспансера Валентин Савченко уволился, не желая подписывать документы по приемке нового хирургического корпуса. «Савченко — бывший первый замминистра здравоохранения Крыма, он очень грамотный. Поэтому, видя проблемы со стройкой, с оборудованием, укомплектованием врачами, он решил не рисковать. А если власти проведут объединение, то подписывать документы уговорят главврача областной больницы Николая Плотникова. Он поможет чиновникам открыть корпус в феврале», — рассказали URA.RU в медицинском сообществе.

В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос агентства ответили, что на данный момент вопрос о возможном объединении медучреждений не рассматривается. На строительство хирургического корпуса было потрачено около 1,1 млрд рублей. Эти деньги были получены из федерального бюджета в рамках нацпроекта. URA.RU писало, что в Кургане новый хирургический корпус онкодиспансера начал процедуру лицензирования.