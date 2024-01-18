18 января 2024

Спасатели предупредили жителей ЯНАО об ухудшении погоды

МЧС предупредило ямальцев об усилении ветра и метели 20 января
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, девушка, зима, ветер, холод
В ЯНАО ветер достигнет скорости до 22 м/с Фото:

Главное управление МЧС России по ЯНАО выпустило предупреждение об усилении порывов ветра и метели в ряде районов округа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По данным синоптиков, 20 января на территории округа прогнозируется ветер 8-14 м/с. В Надымском, Пуровском и Тазовском районах порывы достигнут 15-20 м/с, в Ямальском районе — 17-22 м/с», — рассказали спасатели в официальном telegram-канале «МЧС Ямало-Ненецкого АО».

Температура воздуха в округе ночью 20 января ожидается от -17 до -22, днем -12, -25 градусов. В отдельных районах возможна метель.

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Главное управление МЧС России по ЯНАО выпустило предупреждение об усилении порывов ветра и метели в ряде районов округа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «По данным синоптиков, 20 января на территории округа прогнозируется ветер 8-14 м/с. В Надымском, Пуровском и Тазовском районах порывы достигнут 15-20 м/с, в Ямальском районе — 17-22 м/с», — рассказали спасатели в официальном telegram-канале «МЧС Ямало-Ненецкого АО». Температура воздуха в округе ночью 20 января ожидается от -17 до -22, днем -12, -25 градусов. В отдельных районах возможна метель.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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