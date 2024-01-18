Спасатели предупредили жителей ЯНАО об ухудшении погоды

В ЯНАО ветер достигнет скорости до 22 м/с
Главное управление МЧС России по ЯНАО выпустило предупреждение об усилении порывов ветра и метели в ряде районов округа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«По данным синоптиков, 20 января на территории округа прогнозируется ветер 8-14 м/с. В Надымском, Пуровском и Тазовском районах порывы достигнут 15-20 м/с, в Ямальском районе — 17-22 м/с», — рассказали спасатели в официальном telegram-канале «МЧС Ямало-Ненецкого АО».
Температура воздуха в округе ночью 20 января ожидается от -17 до -22, днем -12, -25 градусов. В отдельных районах возможна метель.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.