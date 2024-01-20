20 января 2024
19 января 2024

Тюменский торговый центр перейдет на питание от солнечных батарей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур по паркам. Екатеринбург, солнечная батарея
Тюменский ТЦ установил  640 солнечных батарей на своей крыше Фото:

Тюменский торговый центр «Галерея Вояж» планирует частично перейти на питание от солнечных батарей. Об этом сообщили в администрации ТЦ.

«Солнечные батареи — один из самых популярных и эффективных источников альтернативной энергии. Составной частью панелей служат полупроводниковые элементы, способные преобразовывать энергию солнца в постоянный ток», — рассказали DK.RU представители торгового центра. Они добавили, что планируется частично перевести ТЦ на питание от солнечных батарей.

Чтобы перейти на альтернативный источник энергии, на крыше здания установили 640 солнечных батарей. Такая солнечная электростанция дает мощность в 370 киловатт. В администрации надеются, что этого хватит на все здание торгового центра.

Тюменский застройщик «Звезда» перерос в первую в городе строительную экосистему. Для экономии общедомовых расходов девелопер ставит солнечные батареи, а для владельцев электрокаров устанавливает зарядные станции.

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Тюменский торговый центр «Галерея Вояж» планирует частично перейти на питание от солнечных батарей. Об этом сообщили в администрации ТЦ. «Солнечные батареи — один из самых популярных и эффективных источников альтернативной энергии. Составной частью панелей служат полупроводниковые элементы, способные преобразовывать энергию солнца в постоянный ток», — рассказали DK.RU представители торгового центра. Они добавили, что планируется частично перевести ТЦ на питание от солнечных батарей. Чтобы перейти на альтернативный источник энергии, на крыше здания установили 640 солнечных батарей. Такая солнечная электростанция дает мощность в 370 киловатт. В администрации надеются, что этого хватит на все здание торгового центра. Тюменский застройщик «Звезда» перерос в первую в городе строительную экосистему. Для экономии общедомовых расходов девелопер ставит солнечные батареи, а для владельцев электрокаров устанавливает зарядные станции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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