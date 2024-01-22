22 января 2024
21 января 2024

На трассе в Курганской области КамАЗ слетел в кювет. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло на территории Мишкинского муниципального округа Фото:

На территории Мишкинского муниципального округа в Курганской области в кювет слетел КамАЗ. Об этом сообщили в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня вечером. В Мишкино слетел с дороги КамАЗ», — сообщили в группе.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Курганской области, чтобы уточнить информацию. После получения ответа новость будет дополнена.

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На территории Мишкинского муниципального округа в Курганской области в кювет слетел КамАЗ. Об этом сообщили в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня вечером. В Мишкино слетел с дороги КамАЗ», — сообщили в группе. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Курганской области, чтобы уточнить информацию. После получения ответа новость будет дополнена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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