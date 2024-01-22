На трассе в Курганской области КамАЗ слетел в кювет. Видео

23 января 2024 в 02:12 Размер текста - 17 +

ДТП произошло на территории Мишкинского муниципального округа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На территории Мишкинского муниципального округа в Курганской области в кювет слетел КамАЗ. Об этом сообщили в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня вечером. В Мишкино слетел с дороги КамАЗ», — сообщили в группе. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Курганской области, чтобы уточнить информацию. После получения ответа новость будет дополнена.

На территории Мишкинского муниципального округа в Курганской области в кювет слетел КамАЗ. Об этом сообщили в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня вечером. В Мишкино слетел с дороги КамАЗ», — сообщили в группе. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Курганской области, чтобы уточнить информацию. После получения ответа новость будет дополнена.