ДТП произошло на территории Мишкинского муниципального округа
На территории Мишкинского муниципального округа в Курганской области в кювет слетел КамАЗ. Об этом сообщили в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте».
«Сегодня вечером. В Мишкино слетел с дороги КамАЗ», — сообщили в группе.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Курганской области, чтобы уточнить информацию. После получения ответа новость будет дополнена.
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