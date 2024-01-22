В ЯНАО мужчина подозревается в покушении на убийство односельчанина

В селе Аксарка ссора между собутыльниками едва не закончилась трагедией Фото: Илья Московец © URA.RU

В Приуральском районе Ямала ссора между собутыльниками едва не закончилась гибелью одного из них. Житель села Аксарка ударил ножом своего приятеля. Его вовремя остановил свидетель преступления. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства происшествия, сообщается в telegram-канале окружного СУ СК России.

«По данным следствия, в ночное время 22 января 2024 года в селе Аксарка Приуральского района в компании сельчан, совместно распивающих спиртные напитки, возник конфликт. Ссора между 24-летним мужчиной и еще одним гостем продолжилась на улице, где 24-летний сельчанин, повалив на землю своего оппонента, нанес ему удар ножом, причинив колото-резаное ранение брюшной полости. Действия нападавшего остановил свидетель преступления», — комментирует происшествие пресс-служба СУ СК России по ЯНАО в своем telegram-канале.

Следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения.Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за убийство.

Ранее URA.RU сообщало, что в Надыме (ЯНАО) суд назначил мужчине шесть лет колонии строгого режима за попытку убийства знакомого топором. Осужденный распивал спиртные напитки со своим товарищем, после чего между ними возник конфликт.