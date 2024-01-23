Политика Власть Курганские власти сформулировали, каким хотят видеть будущего мэра. Список В администрации Кургана перечислили, что хотят от будущего мэра 24 января 2024 в 07:45 Размер текста - 17 + Список требований к будущему главе Кургана опубликован на сайте мэрии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Смена руководства в мэрии Кургана Представители администрации ждут, что кандидаты на пост главы Кургана, в том числе, будут знать законы, уметь предугадывать последствия своих решений, проводить заседания и разрешать конфликты. Требования к кандидатам размещены на сайте городской администрации. «На втором этапе конкурсной комиссией проводится индивидуальное собеседование с каждым из кандидатов. Индивидуальное собеседование проводится с учетом следующих требований к профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления главой города Кургана полномочий по решению вопросов местного значения», — указано в тексте. Кандидат в мэры должен: знать законы, необходимые для его работы;

разбираться в документах, определяющих перспективы развития России, региона и города;

понимать основы муниципального управления, методы управления персоналом и знать, как работать со служебной информацией;

уметь принимать управленческие решения и прогнозировать их последствия;

владеть навыками планирования, координирования, осуществления контроля и организационной работы;

уметь, в том числе, организовывать и проводить заседания;

владеть навыками разрешения конфликтов;

уметь управлять коллективом;

понимать, как анализировать и систематизировать информацию;

иметь опыт разработки проектов муниципальных правовых актов;

уметь вести деловые переговоры. Документы от кандидатов на пост главы принимают в администрации до 1 февраля. Поиск претендентов связан с тем, что 10 января в отставку ушла мэр Елена Ситникова. Ее временно заменяет первый замглавы Анастасия Аргышева. Представители администрации ждут, что кандидаты на пост главы Кургана, в том числе, будут знать законы, уметь предугадывать последствия своих решений, проводить заседания и разрешать конфликты. Требования к кандидатам размещены на сайте городской администрации. «На втором этапе конкурсной комиссией проводится индивидуальное собеседование с каждым из кандидатов. Индивидуальное собеседование проводится с учетом следующих требований к профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления главой города Кургана полномочий по решению вопросов местного значения», — указано в тексте. Кандидат в мэры должен: Документы от кандидатов на пост главы принимают в администрации до 1 февраля. Поиск претендентов связан с тем, что 10 января в отставку ушла мэр Елена Ситникова. Ее временно заменяет первый замглавы Анастасия Аргышева. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям