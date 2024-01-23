Представители администрации ждут, что кандидаты на пост главы Кургана, в том числе, будут знать законы, уметь предугадывать последствия своих решений, проводить заседания и разрешать конфликты. Требования к кандидатам размещены на сайте городской администрации.
«На втором этапе конкурсной комиссией проводится индивидуальное собеседование с каждым из кандидатов. Индивидуальное собеседование проводится с учетом следующих требований к профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления главой города Кургана полномочий по решению вопросов местного значения», — указано в тексте.
Кандидат в мэры должен:
- знать законы, необходимые для его работы;
- разбираться в документах, определяющих перспективы развития России, региона и города;
- понимать основы муниципального управления, методы управления персоналом и знать, как работать со служебной информацией;
- уметь принимать управленческие решения и прогнозировать их последствия;
- владеть навыками планирования, координирования, осуществления контроля и организационной работы;
- уметь, в том числе, организовывать и проводить заседания;
- владеть навыками разрешения конфликтов;
- уметь управлять коллективом;
- понимать, как анализировать и систематизировать информацию;
- иметь опыт разработки проектов муниципальных правовых актов;
- уметь вести деловые переговоры.
Документы от кандидатов на пост главы принимают в администрации до 1 февраля. Поиск претендентов связан с тем, что 10 января в отставку ушла мэр Елена Ситникова. Ее временно заменяет первый замглавы Анастасия Аргышева.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.