23 января 2024

Курганские власти сформулировали, каким хотят видеть будущего мэра. Список

В администрации Кургана перечислили, что хотят от будущего мэра
© Служба новостей «URA.RU»
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Аграрный комитет. Курган, совещание, чиновник, заседание, собрание, руки, депутат
Список требований к будущему главе Кургана опубликован на сайте мэрии Фото:
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Смена руководства в мэрии Кургана

Представители администрации ждут, что кандидаты на пост главы Кургана, в том числе, будут знать законы, уметь предугадывать последствия своих решений, проводить заседания и разрешать конфликты. Требования к кандидатам размещены на сайте городской администрации.

«На втором этапе конкурсной комиссией проводится индивидуальное собеседование с каждым из кандидатов. Индивидуальное собеседование проводится с учетом следующих требований к профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления главой города Кургана полномочий по решению вопросов местного значения», — указано в тексте.

Кандидат в мэры должен:

  • знать законы, необходимые для его работы;
  • разбираться в документах, определяющих перспективы развития России, региона и города;
  • понимать основы муниципального управления, методы управления персоналом и знать, как работать со служебной информацией;
  • уметь принимать управленческие решения и прогнозировать их последствия;
  • владеть навыками планирования, координирования, осуществления контроля и организационной работы;
  • уметь, в том числе, организовывать и проводить заседания;
  • владеть навыками разрешения конфликтов;
  • уметь управлять коллективом;
  • понимать, как анализировать и систематизировать информацию;
  • иметь опыт разработки проектов муниципальных правовых актов;
  • уметь вести деловые переговоры.

Документы от кандидатов на пост главы принимают в администрации до 1 февраля. Поиск претендентов связан с тем, что 10 января в отставку ушла мэр Елена Ситникова. Ее временно заменяет первый замглавы Анастасия Аргышева.

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Представители администрации ждут, что кандидаты на пост главы Кургана, в том числе, будут знать законы, уметь предугадывать последствия своих решений, проводить заседания и разрешать конфликты. Требования к кандидатам размещены на сайте городской администрации. «На втором этапе конкурсной комиссией проводится индивидуальное собеседование с каждым из кандидатов. Индивидуальное собеседование проводится с учетом следующих требований к профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления главой города Кургана полномочий по решению вопросов местного значения», — указано в тексте. Кандидат в мэры должен: Документы от кандидатов на пост главы принимают в администрации до 1 февраля. Поиск претендентов связан с тем, что 10 января в отставку ушла мэр Елена Ситникова. Ее временно заменяет первый замглавы Анастасия Аргышева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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